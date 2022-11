Worldline acquisisce le attività del Banco Tesio italiano

PARIGI (Reuters) – La società francese di servizi di pagamento Worldline ha annunciato lunedì un accordo per l’acquisizione delle attività del Banco Decio italiano, che fornisce soluzioni di pagamento a varie aziende, per circa 100 milioni di euro (99,4 milioni di dollari).

Il settore dei pagamenti ha visto diverse importanti acquisizioni negli ultimi anni poiché il crescente utilizzo di piattaforme di e-commerce e smartphone ha stimolato la concorrenza per lo sviluppo di nuovi sistemi.

Nel 2020, Worldline ha acquistato la rivale francese Ingenico per circa 7,8 miliardi di euro e all’inizio di quest’anno la società ha dichiarato di pianificare più acquisizioni.

“Questa decisione fa parte della nostra strategia per espandere il mercato più attraente e strategico per Worldline nel Sud Europa e in Italia in particolare. La creazione della joint venture Accepta Italy e Worldline MS Italy all’inizio del 2022″, ha affermato Gilles Grabinet, CEO di Worldline.

L’accordo con Banco Desio si concluderà nel primo trimestre del 2023 e genererà ricavi aggiuntivi per circa 15 milioni di euro nel primo anno, secondo Worldline.

(1 $ = 1.0058 Euro)

(Segnalazione di Sudeep Khar-Gupta; Montaggio di Himani Sarkar e Sherry Jacob-Phillips)