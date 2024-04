Windows 11: il menu Start cambierà.

Nel menu Start di Windows 11, cliccando su Tutti, hai diritto a un elenco di tutti i programmi e le cartelle presenti sul tuo computer. Ma questo cambierà presto.

Per molti anni il menu Start è stato un punto fermo del sistema operativo Windows. Tuttavia, in Windows 11, questo è molto più basso. Va detto che il menu “Cerca” esiste effettivamente ed è molto più utile per l'utente rispetto a quello che appare cliccando sull'icona sotto forma di finestra. Ma resta il fatto che, nonostante tutto, a volte torniamo ancora al buon vecchio menu di avvio.

Cliccandoci sopra, vediamo prima una serie di icone: applicazioni installate. Quindi, facendo clic su “Tutto”, troviamo un elenco di tutti i programmi (e cartelle specifiche) presenti sul computer. Elenco puntato, ma non per molto.

In effetti, se dobbiamo credere alle fughe di notizie di PhantomOfEarth di Microsoft e Più coerente, certamente, ma probabilmente più difficile da navigare, soprattutto perché il menu non sarà suddiviso per prima lettera, come avviene attualmente. Ciò segnerà la fine dell'uso del menu Start su Windows 11?

