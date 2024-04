Videogiochi: uscite di giochi da non perdere nell'aprile 2024

Cari amici giocatori, avete cercato nel vostro catalogo di giochi e volete esplorare nuovi orizzonti con nuovi atti musicali? Buone notizie, la redazione ti presenta una selezione di nuovi videogiochi in uscita nell'aprile 2024. Sotto il tuo controllo!

Che il tempo sia bello o brutto, faremo quello che possiamo questo mese.aprile 2024E per i videogiocatori che vogliono prendersi una pausa tra due uscite nella capitale o nell'Ile-de-France, accendete la vostra console e il vostro PC e scopritelo senza ulteriori indugi. Nuovi videogiochi Questo mese, tanto per passare un po' il tempo (o restare sotto le coperte e darci da fare se il tempo piove o è brutto).

Steeler Blade, Top Spin 2K25, Sand Land…tanti giochi per immergersi in tanti mondi diversi e variegati, per soddisfare gli appassionati di fantascienza ma anche di giochi di costruzioni e altre tematiche specifiche. Il programma è adatto anche a tutte le età, per accontentare tutti, bambini e genitori (o anche giocare in famiglia).

Insomma, c'è tanto da tenervi occupati nell'attesa di poter approfittare del caldo per godersi il sole e i balconi! E chissà che le novità di aprile non vi diano spunti per uscire? Se è così, ecco alcune idee:

La nostra selezione di giochi che puoi scoprire nell'aprile 2024:

Tales of Kenzera: ZAU – PEGI 7, PC, PS5, serie Xbox, Nintendo Switch

Scopri Tales of Kenzera: ZAU, il gioco indie di EA Originals e Surgent Studios, un vero tributo a un padre perduto in un'avventura elettrizzante. Disponibile dal 23 aprile 2024 su PC tramite Steam, Epic Games Store, EA App, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch!

Sand Land – PEGI 12, PC, PS4, PS5, Xbox One, serie Xbox

Bandai Namco Europe ha svelato Sand Land, un nuovo action RPG basato sul popolare manga di Akira Toriyama, di cui finalmente conosciamo la data di uscita. In questo universo desertico dove l'acqua scarseggia, i giocatori assumono il ruolo di Belzebù, il principe dei demoni, in un'epica ricerca per la sopravvivenza. Facciamo l'inventario!

Top Spin 2K25 – PEGI 3, PS4, PS5, Xbox One, serie Xbox

Buone notizie per i fan di Top Spin! 2K Games sta facendo rivivere la serie di tennis con un nuovo gioco in uscita il 26 aprile 2024. Tredici anni dopo Top Spin 4, la saga fa un grande ingresso con miglioramenti promessi su PlayStation e Xbox.

Lama di Steeler – PEGI 18, PS5

Stellar Blade, un videogioco sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, ti aspetta su PS5 dal 26 aprile 2024. Questo titolo di azione e avventura promette una ricca esperienza di combattimento ed esplorazione. Immergiti nel mondo post-apocalittico di Stellar Blade e preparati a salvare l'umanità!