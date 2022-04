Windows 11 e Widgets, Microsoft previo un affichage plein écran

Lors de son événement Hybrid Work, Microsoft a évoqué les futures nouveautés di Windows 11. Il previo miglioramento della protezione contro il phishing di Microsoft Defender Smart Screen e la gestione di nuovi dispositivi dans l’Explorateur de fichiers In parallelo una nuova concezione della barra laterale dell’Explorateur de fichiers a été évoquée tout comme une price en charge en plein écran des widgets.

Windows 11 s’accompagne au niveau de sa barre des tâches d’un module nommé « widgets ». Il est associé à une icône ouvrant au survol de la souris une fenêtre regroupant différents « Widgets » come des actualités, la météo, des résultats sportifs…. Microsoft ha confermato il prezzo e l’addebito dei “tiers” dei widget.

Contrairement aux gadgets que nous avons connus avec Windows Vista et Windows 7, il modulo Widgets non è passato all’ufficio. Sa fenêtre occupe actuellement une bonne partie de l’espace gauche de l’écran cependant les choice devraient changer. Il modulo Widgets occupa il bientôt tout l’espace couvrant ainsi le bureau ou les applications ouverts. En théorie, cela permettra d’augmenter le nombre de Widgets affichés. En parallèle cette affichage sera plus adapté et pratique lors d’une usage tactile.

Windows 11 e l’explorateur de fichiers

Inoltre, il sera possible de basculer entre des comptes professionnels et personals. Si uniscono i membri del personale che si trovano nel corso del contenuto del modulo, i widget si adattano a determinati servizi come OneDrive, Xbox, ecc. Si une connessione a un compte professionnel ou scolaire est détecté les mises à jour seront en relazione à un’impresa o una organizzazione.

Comme nous l’avons signalé à plusieurs riprende l’autre grosse nouveauté attendue avec Sun Valley 2 (Windows 11 22H2) riguarda l’esploratore di fichiers avec la price en charge des onglets natifs et une nouvelle barre latérale. L’annonce a eu lieu lors de l’évènement « Hybrid Work ». Microsoft ha confermato il lavoro su una nuova barra laterale basata sui codici di progettazione del sistema operativo.