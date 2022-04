Regardez ça : La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Plus Grande Et Plus Fine, Resiste Mieux Aux Tests De Durabilité Que L’iPad Pro

Dans il contesto: Il Galaxy Tab S8 Ultra di Samsung ha ricevuto la maggior parte delle critiche eccellenti, bello come il migliore tablet disponibile su Android. Mais son écran massif de 14.6 pouces et son épaisseur d’environ 0.24 pouce le rendent-il suscettibile de se casser en deux ?

L’eccellente catena YouTube JerryRigEverything a réalisé l’une de ses fameuses saggi di durabilità sul Galaxy Tab S8 Ultra. Pour quelque ha scelto qui parait assez fragile, il en a très bien pris les abus.

Samsung è posizionato sul Galaxy Tab S8 Ultra come rivale su Android del tablet più aggiornato, l’iPad Pro. La Tab S8 Ultra a un écran plus grand que son simultanea Apple, un écran plus fin, et n’est que très légèrement plus lourde.

Zack Nelson de JerryRigEverything inizia con la nota della differenza tra i modelli S Pen quattro con Galaxy Tab S8 Ultra e altri quattro con alcuni telefoni Samsung, notant qu’il s’agit du même matériel plus emballé dans grand un boîtier.

Après une série de test de rayures et de brûlures, dopo aver letto il lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran continue de fonctionner, Nelson passe à la phase de pliage. C’est un domaine où les générations précédentes d’iPad Pro ont lamentablement échoué, se cassant facilement en deux. Cela a changé avec la tablette alimentée par M1 (ci-dessous), mais la Tab S8 Ultra, plus grande et plus fine, survivrait-elle égallement ?

Bien que l’ardoise de Samsung se plié, elle ne se casse pas, défiant la croyance de Nelson selon laquelle elle se fissurerait en deux – l’attribue à la “magie noire définissant la physique” di Samsung. La Tab S8 Ultra funziona per il tuo viaggio prima di essere avoir eté soumise à ce qui assomigliare a una grande forza. Il semble égallement mieux résister que l’iPad Pro M1, qui a vu son écran s’éloigner plus sensiblement du cadre pendant le test, et il a conservé la forme courbée plus en évidence.