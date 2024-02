Windows 11 24H2 confermato da Microsoft, elenco delle nuove funzionalità

Conosciuto anche con il nome in codice “Hudson Valley”, il sistema operativo è stato confermato dall'azienda sul proprio sito Learn.Microsoft.

Non sappiamo se questo approccio sia volontario o meno, ma Windows 11 24H2 è stato ufficialmente citato da Microsoft nella documentazione. Si tratta della funzione EnumDeviceDrivers utile agli sviluppatori e agli amministratori di sistema per accedere ai driver. IL documento Si ripercorre parte della storia di questa funzionalità, notando come si è evoluta a partire da Windows 7. L'informazione più interessante è la menzione di Windows 11 24H2.

Il sistema operativo introdurrà modifiche al modo in cui informazioni specifiche vengono ottenute dalla popolare funzione EnumDeviceDrivers.

Come suggerisce il nome (24H2), questo aggiornamento verrà implementato nella seconda metà del 2024. La data dovrebbe essere compresa tra il terzo e il quarto trimestre.

Uno dei maggiori sviluppi attesi sarà l'intelligenza artificiale con una presenza più profonda “per rendere Windows più intelligente e produttivo. L'idea che Redmond creasse Windows 12 è stata abbandonata di fronte al proliferare di fughe di notizie, indizi e documenti che parlano di Windows 11 24 ore 2. Anche l'idea di rilasciare due versioni sta diventando sempre meno plausibile poiché alcuni importanti produttori di PC come HP parlano di “Windows 11 2024 Update” come della prossima grande release di Windows.

Windows 11 24H2, le grandi novità

In termini di contenuti, Microsoft sta pianificando molto. Gli sviluppi più notevoli riguarderanno l'assistente AI Copilot con l'arrivo di una versione più avanzata di machine learning in grado di identificare e suggerire automaticamente le app comunemente installate nell'interfaccia di Snap Layout. L'azienda sta progettando nuove funzionalità relative all'esplorazione file, alla barra delle applicazioni o anche al Wi-Fi e all'alimentazione, senza dimenticare di introdurre una nuova modalità di risparmio energetico.

A tutto ciò si aggiungerà una pulizia dei contenuti nativi di Windows 11. Le app Cortana, Posta, Calendario, Piani, Contatti e Film e TV non verranno più installate per impostazione predefinita mentre WordPad verrà rimosso in un aggiornamento futuro.

Se desideri maggiori dettagli ti invitiamo a rileggere la nostra scheda dedicata: Windows 11 24H2, cosa vuoi sapere sulle sue nuove funzionalità?

fonte : com.windowslatest