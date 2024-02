Netflix: il tuo abbonamento potrebbe cambiare, cosa aspettarti?

Se riesci a farla franca rimuovendo il tuo abbonamento Netflix di base… non durerà a lungo.

Alla fine del 2023, Netflix ha annunciato la fine del suo abbonamento base al prezzo di 8,99 euro, un'offerta che ha decretato il successo della piattaforma di streaming. Per molti anni questa è stata la formula più economica per il colosso americano e ha attirato un pubblico molto vasto.

Lo scorso dicembre è stato sostituito con un abbonamento più economico, ma con pubblicità. Questo nuovo flusso di entrate è molto importante per Netflix, che raggiunge quindi una popolazione più ampia. Per ora il successo c’è: “Lo spettacolo Gli annunci pubblicitari rappresentano il 40% di tutte le registrazioni Netflix nei mercati in cui si trovavano Lanciato”, secondo la società.

Impossibile quindi sottoscrivere l'offerta base, ma da oggi chi ha già aderito potrà comunque mantenere i propri vantaggi allo stesso prezzo. Sfortunatamente, questa estensione non durerà per sempre.

Nei prossimi mesi gli utenti dovranno scegliere tra altri piani di abbonamento. Questi cambiamenti arriveranno in Canada e nel Regno Unito nel secondo trimestre del 2024.

Per quanto riguarda l’Europa, questa misura dovrà essere applicata in un secondo momento. Non resta che attendere annunci da parte della piattaforma secondo un calendario più preciso nei prossimi mesi. Fai attenzione che il tuo abbonamento non passi automaticamente a Standard senza pubblicità, che è la variante più costosa.

Ricapitolando, ora sono rimasti solo tre diversi abbonamenti Netflix:

Standard con annunci: 5,99 € al mese, con annunci pre e mid-roll, qualità video HD (1080p) e due schermate/download simultanei.

Standard: 13,49€ al mese, senza pubblicità, qualità video HD (1080p) e due dispositivi di visualizzazione/download simultanei.

Premium: 19,99€ al mese, senza pubblicità, qualità video Ultra HD (4K) e HDR, 4 schermi simultanei / 6 dispositivi da scaricare.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.