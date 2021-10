William Shatner applaude i commenti offensivi di George Tagki dopo il volo Blue Origin: “Non odiare”

William Shatner C’è stata una brutta risposta alla sua “co-protagonista di Star Trek” George Talkie, Che ha deriso la forma del corpo dell’attore novantenne nel bel mezzo del suo storico viaggio nello spazio questa settimana.

Shatner, che è andato su Twitter venerdì sera, ha accusato Tacky di essere rilevante solo quando controllava il suo nome.

“Non odiare George. Diventa giornalista solo quando parla male di me”, dice il tweet di Shatner.

Continua: “Ha preso un’angolazione della telecamera 50+ anni fa, che gli ha negato 30 secondi di TV in prima serata. Lo guardo indietro ora. [pig emoji]. “

L’ultimo sviluppo ha avuto luogo questa settimana, quando ha deriso la forma fisica di Tacky Shatner durante il suo volo Jeff Bezos Aspetto blu.

“Va coraggiosamente dove gli altri sono andati prima”, ha detto Takey, 84 anni Pagina sei Alla domanda su Shatner che ha fatto la storia come la persona più anziana ad andare nello spazio.

“È un porcellino d’India, ha 90 anni. È importante scoprire cosa sta succedendo”, ha aggiunto all’inizio del talkie. Pensieri di uomo di colore “Mercoledì notte.

“Quindi gli anni ’90 mostrano che il corpo umano si sta erodendo, quindi è un buon modello da leggere. Tuttavia non è un modello adatto per i 90, quindi è un modello irrilevante!”

Gli attori sono famosi nell’arena pubblica da molti anni. Ha accusato Tacky di aver ignorato Shatner nel set e di aver alterato la sceneggiatura di “Star Trek V” in modo che il personaggio di Tacky non ricevesse il comando di una navetta.

Talkie ha criticato la star di “DJ Hooker” definendola “troppo egocentrica”.

Shatner ha anche sparato al sonoro. Talkie “Una volta ha detto che c’è qualcosa di fastidioso, e non è contento di prendersela con me.” Ha definito “triste” l’odio pubblico di Tacky.

L’attore novantenne è entrato a far parte di Blue Origin come vicepresidente della nuova missione di Shepherd e delle operazioni di aviazione Audrey Powers Così come il dottor Chris Boiseen e Glenn de Vries, che mercoledì hanno fatto esplodere l’ultima navicella spaziale dell’agenzia spaziale.

Tyler McCarthy di Fox News ha contribuito a questo rapporto.