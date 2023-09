A Marmonte questa giovane dà lezioni di italiano e mandarino

Controlla i miei messaggi

Morgane insegna mandarino e italiano ai Marmandais. ©Mathieu Vich – Il repubblicano 47

In quel giorno ricerca Imparare le lingue straniere. Morgane Dacheux, 30 anni, dispone di strutture nella zona. Adesso vuole mandarli.

Da questo mese di settembre 2023, dà Lezioni di italiano e mandarino A Marmande e Allemans-du-Dropt.

“Ho avuto un desiderio fin dall’infanzia. Sono autodidatta. Voglio imparare. Ho imparato il greco, il cinese, i geroglifici… E poi viaggio molto per continuare ad alimentare tutto ciò”, rivela.

Il sogno si è avverato

Dalla 4a elementareeQuesto è bretone Ha promesso di diventare insegnante. Il suo desiderio si avvererà.

“Dopo il master in linguistica, ho compiuto gli studi finali qui a Germilac e Jean Moulin. Successivamente ho dato lezioni di francese ad ingegneri russi e cinesi di Villeneuve-sur-Lot. Adesso lo consiglio Soggetti individuali o individuali A Marmande e Allemans-du-Dropt. »

Perché questi? città ? “Ad Allemans-du-Dropt, il municipio ha accettato di darmi una stanza. A Marmande arriverò al Quai 31.

30 corsi all’anno

Per tutta l’estate, Morgan ha perfezionato il suo sito web e ha avuto l’opportunità di lanciarlo a settembre. Per questo motivo vengono offerte lezioni private e lezioni di gruppo.

30 lezioni da un’ora e mezza all’anno. oppure ogni settimana, esclusi i festivi. Morgan Dučuks

Il suo metodo di insegnamento è consolidato: “Utilizzo prevalentemente il dialogo nella lingua in questione. Dallo scambio, molto Giochi didattici ed esercizi strutturali«.

Se le giornate del corso non sono ancora state fissate è comunque possibile iscriversi.

“Non prendo mai più di dieci studenti per gruppo. Per cominciare, siamo in una suite 330€ all’anno. Per i livelli B1 e B2, Siamo a 390€ e per i confermati, 405€. »

Tariffe interessanti per consentire ai viaggiatori o ai giovani pensionati di migliorare il loro italiano o il loro mandarino. “Al momento mi serve soprattutto l’italiano, ma non si sa mai…”

Sito web: paris-roma-education.fr ; Posta: Parigi-Roma[email protected] ; Telefono: 06.88.35.70.12.

