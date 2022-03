Selon le journal québécois “Les Affaires”, Microsoft legge le conclusioni del libro di studi sulla nuova versione della piattaforma “.NET”.

Les mémoires de fin d’études, passaggio obbligato des élèves en master, ne sont pas tous destinés aux oubliettes. Et pour preuve: selon le journal québécois Gli affari le géant du web Microsoft utilizza le conclusioni del mémoire d’un étudiant master de sciences en technologies, dans la nouvelle version de sa plateforme «.NET», precedente a novembre 2022.

Appuyé sur les travaux du professeur Daniel Lemire, il mémoire de l’étudiant, inscrit en master de sciences en technologie à l’université québécoise Téluq au Canada, port sur la conversion des nombres décimaux flot à tantegule. Concrètement, Carl Verret, un algoritmo sviluppato dal professeur in lingua C Sharp, utilizzato da Microsoft. Son travail permet d’accelerer la conversion des chiffres décimaux en nombres binaires dans les ordinateurs. «Notre solution fait le travail 9,45 fois plus rapidement que celle actuellement utilisée par Microsoft»afferma l’étudiant.

Un débouché fuori dal comune

D’ordinaire, il est peu courant de voir des mémoires étudiants non les conclusioni sont riprende par une impresa. «C’est rare que ça arrive dans les universités»spiega Daniel Lemire. «D’habitude, on va penser à une idée, créer un prototipo et ça s’arrête là. Il ya beaucoup de crédits qui reviennent à Carl pour son Initiative. Daniel Lemire et Carl Verret non hanno bisogno di coscienza dei cambiamenti che sono pertinenti alla logica utilizzata da Microsoft e hanno un impatto minimo sull’attività degli utenti. «C’est comme si tu achetais une nouvelle voiture et qu’on te disait que tu allais gagner 2% d’efficacia en consommation d’essence. Ce n’est pas quelque ha scelto que tu remarques au quotidien», confida Daniel Lemire.

L’étudiant è entrato in contatto con Microsoft, dopo aver scaricato i risultati su GitHub, una piattaforma di aggiornamento del codice informatico per l’apparente giustizia di Microsoft. Le professeur et son élève ont ensuite dû prouver que la nouvelle solution était aussi sécuritaire que celle de l’entreprise. «Ils ont finalement accepté en septembre dernier», L’indiano Carl Verret. Il se veut très reconnaissant envers son professeur.Mais ce dernier répond: «Sans son idée et sans son support, je n’aurais pas pu faire grand-chose. L’idee vient de lui. (…) Carl a toujours tendance à me renvoyer la balle, mais c’est exceptionnel ce qu’il a fait!”, assicurare-t-il.