vous pouvez désormais marquer un but à la dernière seconde

Depuis il debutto de la saison et la sortie de FIFA 22les cerotti se sont enchaînés avec toujours le même rythme que lors des précédentes saisons. Cette semaine, une 8e mise à jour un’été dévoilée di EA Sports con riparazioni aggiuntive nel gioco del gioco, della Volta o dei Pro Club.

L’aggiornamento del titolo n. 8 sarà presto disponibile per la versione PC (Origin/Steam) di FIFA 22. Le note TU complete sono disponibili di seguito.https://t.co/jojzbjOp3b — Comunicazione diretta FIFA (@EAFIFADirect) 21 marzo 2022

Come toujours, le patch è disponibile per l’unicità immediata su PC mais sortira dans les jours à venir sur les consoles PlayStation et Xbox. L’un des change apportés est la correzione di un bug jugé très rare par l’editore: lorsqu’un ma était marqué au dernier momento, il pouvait ne pas être comptabilisé dans le résultat. Autre correctif: «dans de rares situation, le gardien rushait sur le porteur de ball sans y avoir été invité».

Scopri il rapporto di patch #8 completo: