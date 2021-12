Prey: gioco gratuito del 26 dicembre 2021 su Epic Games Store – Breakflip

Ogni giorno durante le vacanze a partire dalle 17:00, Epic Games offre un gioco gratuito a tutti i giocatori. Anche Prey è gratuito per 24 ore su EGS.

Ogni settimana, Epic Games offre un gioco che può essere ottenuto gratuitamente sulla sua piattaforma. Per Natale non è una settimana di giochi, ma Una partita al giorno ! Questa offerta dura 14 giorni, a partire dal 16 dicembre, e permette così di collezionare 14 giochi gratis.

In questo 25 dicembreQuesto è il gioco vittima Fornito dall’editore suNegozio di giochi epici. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questo gioco!

Prey è il gioco gratuito in arrivo il 25 dicembre su Epic Games Store

Dalle 17 di questo sabato 25 dicembre, hai 24 ore fino a Aggiungi Prey gratuitamente alla tua libreria di Epic Games StoreIn occasione dei 14 giochi offerti da Epic Games. Se non conosci questo gioco, la sua descrizione sarà la seguente:

“In Prey, ti svegli nell’anno 2032, a bordo di Talos I, una stazione spaziale in orbita attorno alla luna. Sei il soggetto principale di un esperimento che dovrebbe cambiare l’umanità per sempre, ma la situazione si è trasformata in un incubo”.

Il prezzo originale è di 39,99 euro (fonte), puoi goderti Prey gratuitamente grazie a un’offerta di Epic Games. Attenzione, hai solo 24 ore per aggiungere questo gioco alla tua libreria.. È tuo per tutta la vita e puoi installarlo ogni volta che vuoi giocarci.