Short master in progettazione sociale e dieci mini spot per le ODV e Aps della provincia di Salerno per promuovere il volontariato sul web

Aperte le iscrizioni allo short master “Progettazione partecipata e valutazione d’impatto” promosso da Sodalis CSV Salerno.

Un percorso formativo gratuito, interamente on-line, dedicato alla progettazione sociale. L’attività intende sviluppare lo strumento della progettazione come metodo, con il quale le Organizzazioni di Terzo Settore sviluppano le proprie capacità di interazione con le istituzioni pubbliche e private.

L’iniziativa formativa è rivolta ai partecipanti del percorso UNIVOL- Università del Volontariato 2020, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici Sociali di UNISA e ai volontari degli E.T.S. della provincia di Salerno.

Docente del corso sarà Sabato Aliberti, professore Unisa. Prima lezione il 16 novembre.

Per iscriversi allo short master basta compilare il form presente sul sito del Centro Servizi. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 novembre.

Attivo per le associazioni della provincia di Salerno anche il servizio Ciak Molto Bene. Dieci mini spot per dieci organizzazioni, destinati a promuovere le attività del volontariato e le sue tematiche.

Le associazioni potranno realizzare video dedicati alla propria mission associativa, potenziare il lavoro di rete tra ETS – enti di Terzo Settore e altri soggetti della comunità locale.

Possono fare richiesta del servizio le ODV – Organizzazioni di Volontariato e le APS Associazioni di Promozione Sociale con sede legale in provincia di Salerno, iscritte o non iscritte agli albi regionali. Tutte potranno realizzare un mini spot da promuovere in TV, web e social network con il supporto del CSV. Per partecipare, anche qui basta compilare il modello dati presente sul sito internet.