“Volevo chiedere al mio medico…

Scritto da Elsa Gerard Basset | Giornalista web

Nonostante oggi sia un omosessuale accettato e confermato, per Gary non è sempre stato tutto così semplice. In una recente intervista, la star francese è tornata con franchezza alle sue prime domande sulla sua vita sessuale, durante la sua infanzia. Spiegazioni.

Ora 46enne, Gary, il cui vero nome è Anthony Lambert, si è guadagnato un posto nella scena televisiva francese. L'angersiano ha ripreso straordinariamente, dal luglio 2023, l'offerta del “ognuno vuole prendere il suo posto” al posto di Laurence Boccolini. È anche il movimento che ha portato Jean-Luc Reichmann ha risposto molto francamente al suo potenziale rivale.

Perché il minimo che possiamo dire è che i fan sono piuttosto buoni con Gary. “Tutti vogliono prendere il loro posto” non è certamente ancora al livello di “Douze Coups de midi” di TF1, ma il nuovo presentatore piace al pubblico e dimostra di essere molto bravo a condurre lo spettacolo, cosa che è, come anche un attore. Promemoria, soprattutto comico.

Ma dietro le sue tante battute e il suo sorriso contagioso, Gary nasconde anche una storia relativamente difficile. Questo in particolare è ciò che ha catturato nel gruppo In attesa di domenicaPochi giorni fa:

Avevo troppa paura per uscire! Abbiamo paura che i nostri genitori ci buttino in strada. Quando gliel'ho confessato, mia madre stava guardando la TV e mi ha detto: “Beh, al lavoro vado più d'accordo con loro!” » Era un modo per dire a me stesso: “Lo so da quando sei nato”. Ho avuto la fortuna di essere accettata nella mia famiglia per quello che sono e questo non ha prezzo