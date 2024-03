Voci sullo stato di salute di Kate Middleton: quando Kim Kardashian guida le indagini…

Da quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale lo scorso 16 gennaio, Kate Middleton è stata al centro di molte preoccupazioni. Mentre la salute della principessa del Galles è rimasta segreta per due mesi, ha pubblicato una foto di famiglia modificata in occasione della festa della mamma nel Regno Unito. Una foto che doveva rassicurare gli osservatori sul periodo di recupero, ma ha sortito l'effetto opposto. Dalla pubblicazione di questa foto di Kate con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, si sono diffuse molte voci sul suo stato di salute nei media e sui social network. La questione è inoltre progredita abbastanza da consentire ad alcune star globali di parlare apertamente. Questo è particolarmente vero nel caso di Kim Kardashian.

In un post pubblicato su Instagram sabato 16 marzo, l'imprenditrice americana ha fatto una piccola battuta sulle voci legate a Kate Middleton, e più precisamente sulla sua assenza dalla scena mediatica. “Sto andando a trovare Kate,” L'ex compagna di Kanye West ha scritto per accompagnare diverse sue foto. Un messaggio a cui Allison Stater, amica di lunga data di Kim Kardashian, ha risposto nella sezione commenti: “Trovala e dicci che è viva e vegeta.”

Kate Middleton nel bel mezzo di una sessione di shopping con William

Anche se Kate Middleton preferisce mantenere il segreto riguardo alla sua operazione e alle sue condizioni di salute, non rimane inattiva. Come ha rivelato un testimone oculare soleDomenica 17 marzo, la principessa del Galles è stata avvistata in un negozio alla Windsor Farm con suo marito William: “Dopo tutte le voci che si stavano diffondendo, sono rimasto stupito nel vederli lì.” La fonte ha chiesto prima di continuare la sua storia: “Kate è sul treno dei corsi con William e tutti sono in aria e in santé. I bambini che non ci sono ci sono, ma questo è un bon segno che dice che è in santé che tutti lo facciano” .” Lezioni.” Anche se Kate Middleton non dovrebbe tornare alla ribalta prima del 17 aprile, questa apparizione fa pensare ad un possibile ritorno prima di questa data, in occasione della domenica di Pasqua e della tradizionale marcia della famiglia reale verso la Windsor Chapel.

