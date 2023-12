Questa destinazione inaspettata è considerata la migliore per trascorrere il Capodanno

Magari hai intenzione di fare un viaggio all’estero per festeggiare il Capodanno, le buone offerte non mancano, quindi perché non andare a Venezia sulle Alpi, nella città che ospita il miglior ristorante del mondo secondo TripAdvisor o ancora a questa città francese a 3 ore da noi, votata come la migliore destinazione dell’anno da una guida rispettabile. Ma secondo la piattaforma Best European Destinations, l’isola di Madeira sarà il luogo perfetto per festeggiare il nuovo anno in arrivo.

Scopri il video della città che ti farà dimenticare Londra:

Lo spettacolo pirotecnico più bello d’Europa

L’isola di Madeira si trova nell’Oceano Atlantico. È conosciuta per il suo stile di vita cool ma ha anche assistito alla nascita di uno dei più grandi calciatori della storia nella persona di Cristiano Ronaldo. Le migliori destinazioni europee Madeira è in cima alla lista delle destinazioni dove andare per il nuovo anno per la sua raffinatezza, la sua natura tropicale e anche il suo lato elegante. “Come Marbella, Biarritz e Cannes, Madeira è una delle stelle del turismo di lusso in Europa. Negli ultimi anni, l’isola ha attirato anche viaggiatori in cerca di sport, escursionismo, birdwatching…“Possiamo leggere.

Se vale la pena visitare l’isola di Madeira alla fine dell’anno, è anche e soprattutto per la sua tradizionale serata del 31 dicembre nella baia di Funchal, la sua capitale. Qui ha luogo lo spettacolo pirotecnico più grande d’Europa. In questa occasione la popolazione locale ha indossato i suoi abiti e costumi più belli. In media, più di 100.000 persone si recano a Funchal per godersi lo spettacolo pirotecnico, che costa complessivamente circa un milione di euro. Anche le navi da crociera si fermano lì.

Se volete coccolarvi prima di guardare i fuochi d’artificio, le migliori destinazioni europee vi suggeriscono di sedervi al ristorante italiano consigliato dalla Guida Michelin Villa Cipriani. Viene descritto come un luogo che offreUn ambiente elegante con una splendida vista sulle piste, soprattutto dal balcone“Nel menu troverete carpaccio di manzo, mozzarella classica, linguine all’astice, risotto agli asparagi e molto altro ancora.

E il resto della classifica?

Top European Destinations colloca Marbella, in Spagna, al secondo posto per la sua atmosfera festosa, frizzante e solare. A dicembre il termometro segna circa 17 gradi. Il luogo merita una deviazione il 31 dicembre per il suo ancoraggio alla moda che sarà il luogo perfetto per festeggiare il passaggio al nuovo anno. La piattaforma è stata completata a Londra. Attività da non perdere? Conto alla rovescia ai piedi del Big Ben, con lo sfondo dei fuochi d’artificio del Tamigi. La piattaforma di viaggio afferma: “Le serate migliori vengono trascorse all’aperto godendosi i fuochi d’artificio vicino al Southbank CenterQuale sarà la tua destinazione l’ultimo giorno del 2023?

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.