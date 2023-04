Vivaldi incarna il Collective Utility Service (Suc) ma lo limita ai cittadini dei paesi della NATO

Il progetto è riemerso nell’aprile 2022, dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze del regime di Putin. Il Ministro della Difesa, Ludivine Dedonder (PS), ha voluto creare un “Servizio di Volontariato di Beneficenza Collettiva” (Suc), un progetto già vecchio e mai realizzato. Venerdì il dossier è stato finalmente passato al kern (che riunisce i ministri chiave del governo federale) e approvato a grandi linee.

I partner di Vivaldi sono riusciti a concordare un disegno di legge. Questo testo apporta una serie di modifiche alla legge iniziale che istituisce un servizio volontario di utilità collettiva al fine di ampliarlo e modernizzarlo. In origine, Suc era strettamente limitato alla difesa. L’accordo di venerdì consente di estenderlo agli organi di difesa parastatali ma anche ai ministeri federali (compresi gli affari esteri), alle amministrazioni regionali, comunitarie, regionali e comunali.

Cos’è il Servizio Collettivo di Utilità (Suc)?

Il servizio di utilità collettiva è rivolto a giovani in cerca di lavoro o con reddito da integrazione sociale. Continueranno a beneficiare della protezione sociale completa e riceveranno anche un indennizzo in aggiunta alle loro indennità. I loro compiti saranno missioni di supporto all’interno dei vari ministeri ed enti pubblici interessati che non richiedono una formazione a lungo termine.

Su richiesta del sig

Tuttavia, l’accordo politico di venerdì non è stato facilmente ottenuto. Un punto imposto dal MR è stato particolarmente problematico: il criterio della nazionalità. Quando il meccanismo Suc è stato inizialmente progettato nel 2003, è stato imposto un requisito di nazionalità: essere belga o cittadino di uno stato membro del SEE o della Svizzera. Questo requisito è stato ritirato nel 2007 da una disposizione che alla fine non è mai entrata in vigore.

All’interno di Vivaldi è emerso un fronte che unisce MR, Open VLD, CD&V e Vooruit per ripristinare questo requisito. Lo sconvolgimento geopolitico degli ultimi mesi ha avuto un impatto molto evidente…”Ecco un caso praticospiega una fonte liberale. Senza questo requisito di cittadinanza, un cittadino russo o cinese per esempio, può fare il programma Affari Esteri che tratta ancora argomenti molto delicati…“

limitato a 6 mesi

L’Ufficio del Segretario alla Difesa si è opposto a questa lettura e al requisito della cittadinanza. “Dedonder ha risposto dicendo che ci sarebbe stato un controllo di sicurezza personale, ma che il controllo era molto diverso dal nulla osta di sicurezza“, aggiunge lo stesso informatore. Dopo le discussioni, PS è arrivato a un compromesso. Il programma Suc sarà limitato ai cittadini degli Stati membri della NATO. Anche la durata del servizio è stata limitata a 6 mesi (rispetto a 1 anno secondo l’iniziale piani).

Testo finaleSarà presentato al Gabinetto il 12 maggioDedonder ci dice. Il Ministro della Difesa si compiace dei progressi compiuti in questo progetto mirato, che interessa un gran numero di giovani.“