Vita quotidiana, denaro, salute, trasporti… tutto ciò che cambia il 1° gennaio 2023 – cosa cambierà il 1° gennaio 2023

1 Cambiamenti nella tua vita quotidiana

La fine dell’affrancatura rossa e dei bicchieri usa e getta da McDonald’s, il posto più energivoro per vietare l’affitto, i sovraccarichi contro Linky … Ecco un po’ di azione Questo cambierà la tua vita quotidiana dall’inizio del 2023. Per vedere l’elenco (quasi) completo delle modifiche e dei dettagli, fare clic sul collegamento sottostante.

(Illustrazione di Xavier Dubois)

2 modifiche al tuo portafoglio

Un nuovo aumento del salario minimo, un aumento dell’aliquota PEL, un adeguamento della scala dell’imposta sul reddito… Queste sono solo alcune delle misure e dei cambiamenti che interesseranno – in modo positivo o meno – I tuoi risparmi dall’inizio del 2023. Per vedere l’elenco (quasi) completo delle modifiche e dei dettagli, fare clic sul collegamento sottostante.

(Illustrazione di Claude Brigent)

3 modifiche alla salute

Preservativi gratuiti per chi ha meno di 25 anni, sette malattie aggiuntive che controllano i neonati e indennità di invalidità estese… Sempre sul fronte salute, ci sono novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023. Per vedere l’elenco (quasi) completo delle modifiche e dei dettagli, fare clic sul collegamento sottostante.

(Illustrato da François Destock)

4 Modifiche sul lato trasporto

Sconto alla pompa sostituita con indennità carburante, passaggio a tessera famiglia numerosa, bonus car sharing… Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore diverse misure sul fronte dei trasporti e la maggior parte di esse può avere un impatto sul portafoglio. Per vedere l’elenco (quasi) completo delle modifiche e dei dettagli, fare clic sul collegamento sottostante.