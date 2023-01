Dieta post-vacanze: gli scienziati hanno scoperto come non ingrassare dopo aver perso peso

E se riprende peso a causa dei batteri? Lo ha rivelato attraverso uno studio scientifico condotto sui ratti.

Con i buoni propositi che incombono con il nuovo anno e soprattutto i chili accumulati durante le feste, molti vorranno perdere quei chili in più. Ma il pericolo della dieta è che molto spesso non riusciamo a mantenere il peso raggiunto.

Cet L’effetto yo-yo Che è comune in molte persone, può essere spiegato scientificamente.

affiliato I ricercatori del Nutrition Laboratory dell’Istituto di Shanghai e dell’Accademia cinese delle scienze ne hanno individuato le cause Di questo frequente riacquista peso dopo la dieta grazie agli esperimenti sui ratti.

Perché aumentare di peso?

Lo sappiamo da molto tempoIl corpo dopo una dieta ricomincia ad assorbire i grassi, Ma lo fa molto più facilmente di prima, come se stesse accumulando dopo la privazione. A parte questo ragionamento, gli scienziati non riescono a capire il processo e soprattutto le cause.

I ricercatori cinesi sono partiti da questa ipotesi per trovare delle risposte. Hanno pubblicato i loro risultati in metabolismo della natura1 dicembre 2022

Sono state studiate 10 diete e 3 diete post-dieta

Dopo aver dimostrato che la rialimentazione dopo vari tipi di diete comporta un rapido accumulo di grasso nei topi, i ricercatori hanno anche dimostrato che un maggiore assorbimento intestinale di grasso contribuisce a un aumento della massa grassa dopo la dieta.

scoprire I meccanismi sono rimasti sconosciuti Il che porta a riguadagnare quel peso dopo la dieta, hanno determinato i ricercatori Introduci i topi a 10 diete diverse prima di pagSi nutrono in modi diversi : metodo Ricco di proteineun Basso contenuto di proteine e uno dieta normale In termini di dose proteica.

Il processo che è stato studiato sui topi ha dato risultati davvero sorprendenti.

Un aumento del numero di batteri

In tutti e tre i casi, i ricercatori hanno visto Il numero di Lactobacillus enterica e dei loro metaboliti cresce nella massa Dopo la dieta.

La rialimentazione dopo una restrizione dietetica a breve termine è associata ad un aumento del numero di lattobacillo e i suoi metaboliti, che contribuiscono ad aumentare l’assorbimento dei grassi intestinali e ad aumentare la massa grassa post-dieta.

Ma si sono accorti anche di questoRifornisci una dieta ricca di proteine Dopo una restrizione dietetica a breve termine compromette l’assorbimento intestinale dei grassi e previene l’accumulo di grasso inibendo la crescita dei lattobacilli.

Per confermare che l’aumento di peso era associato a una maggiore presenza di batteri, gli scienziati hanno quindi somministrato antibiotici (penicillina) ad alcuni topi per ridurre i batteri e ad altri, al contrario, per ridurre i batteri.

Tra coloro che hanno ricevuto trattamento antibiotico, Si è osservata una diminuzione dell’assorbimento intestinale dei grassi, e quindi a Ridurre la ritenzione di grasso corporeo dopo la dieta.

tra coloro che hanno ricevuto lattobacilli Inoltre, è stato notato che AAumento della massa grassa.

Dieta ricca di proteine ​​e assunzione di antibiotici come soluzione?

Quindi i risultati scientifici mostrano che A Dieta ad alto contenuto proteico Per qualche giorno dopo la dieta manterrà la sua linea. ma anchePrevenire i batteri I cui effetti saranno responsabili del ripristino del peso, da sviluppare nel corpo.

O anche una combinazione della lettera dDieta ricca di proteine ​​con una dose di antibiotici Come la penicillina.

I ricercatori cinesi hanno concluso che prendere di mira Enterobacter lactobacilli per prevenire l’assorbimento dei grassi nell’intestino attraverso una dieta ricca di proteine ​​o antibiotici è probabilmente un’efficace strategia di prevenzione dell’obesità post-dieta.

Da testare, ma attenzione, gli antibiotici non sono automatici, nemmeno per una dieta. Tanto più che d’ora in poi gli scienziati dovranno dimostrare le loro conclusioni non sui topi, ma sugli esseri umani.