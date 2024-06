Visualizza l’inquinamento luminoso in tempo reale in tutto il mondo

Laboratorio del cielo oscuroUno dei suoi fondatori era ospite Podcast di Buds of Youthha appena creato una piattaforma di servizi interattivi online: the Piattaforma sull’inquinamento luminoso. Grazie ad esso è possibile visualizzare le mappe più recenti Inquinamento luminosoInquinamento luminosoImmagini satellitari LaylaLayla E dati sull’illuminazione artificiale nel mondo. La piattaforma contiene anche uno strumento per l’elaborazione statistica delle misurazioni della luminosità del cielo e la possibilità di produrre i propri indicatori di inquinamento luminoso direttamente dai propri dati, ad esempio prima e dopo i lavori di costruzione. rinnovorinnovo Del parco dell’illuminazione pubblica.

Misurare e analizzare l’inquinamento luminoso

DarkSkyLab è stato creato da un piccolo gruppo di scienziati e ingegneri di Tolosa nel 2013, per sviluppare e implementare soluzioni di riferimento per misurare, analizzare, modellare e mappare l’inquinamento luminoso. Ciò include la luminosità del cielo notturno, cioè gli aloni di luce sulle aree luminose, e anche la visibilità diretta delle sorgenti luminose. Devi sapere che il livello di inquinamento luminoso misurato di notte può essere 30 volte superiore in caso di cielo coperto che in caso di cielo sereno.

Conseguenze per la salute e la biodiversità

Alla luce del significativo aumento dei prezzi del petrolio attualmente in corsoenergiaenergiaPertanto, la necessaria sobrietà, riducendo l’illuminazione artificiale notturna o utilizzando fonti luminose più benefiche per l’ambiente, permetterebbero anche di mitigare le numerose conseguenze negative causate, come ad esempio PressioniPressioni SU BiodiversitàBiodiversità O deterioramento della salute umana. Inoltre, la Grenelle de l’environnement prevedeva l’obiettivo di “ Prevenire o ridurre i pericoli o i disturbi eccessivi arrecati alle persone e all’ambiente TrasmissioneTrasmissione A una luceuna luce industriale » Nel diritto ambientale.