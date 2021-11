VISIOMED GROUP – Il gruppo di distribuzione italiano Iper sceglie BewellConnect per costruire la prima sede sanitaria connessa in Italia – 25/10/2021 – 08H00

Inaugurazione di Seriat (Lombardia) ai primi di novembre 2021;

Possibilità di ospitare più di 20 centri Iber;

Creazione di una filiale di BewellConnect Italy per accelerare la crescita.

Parigi, 25 ottobre 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), attore chiave nella sanità integrata, è lieta di annunciare di aver selezionato la sua controllata BewellConnect per sviluppare il gruppo distributivo italiano Iper 1.C’è Sito sanitario connesso in Italia. Il locale aprirà ai primi di novembre presso il Seriat in Lombardia, centro dell’area vendita Iber. Con questa introduzione, BewellConnect dimostra la sua capacità di accelerare la trasformazione digitale del percorso sanitario, grazie alla sua esclusiva soluzione di telecomunicazioni VisioCheck®.

Iper, un brand italiano potente e all’avanguardia

Fondata nel 1974, Iper è una delle catene di vendita al dettaglio più potenti e all’avanguardia in Italia, con almeno 22 ipermercati nel Paese. Gli ipermercati Iber sono pensati come veri e propri luoghi di vita, al di là del semplice processo di acquisto. Per questo la mission di Iper è quella di supportare un servizio accessibile a tutti. Iper sa anche come collaborare con esperti per offrire la migliore qualità e soddisfazione del cliente.

Da oltre quarant’anni Iper punta sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sulla soddisfazione del cliente e sull’ancoraggio al territorio. Questa identità ha naturalmente spinto il marchio a creare e immaginare uno spazio sanitario integrato per fornire un facile accesso a cure di qualità per i propri clienti. È in questo contesto che BewellConnect e Iper 1 hanno lavorato per implementareC’è Sede sanitaria annessa al Centro Iper Seriate.

Esperienza del paziente senza pari

Questo è 1C’è Connected Health Space vuole ricreare l’esperienza di teleconferenza del paziente. Invece delle solite soluzioni di collegamento con un medico a distanza tramite videoconferenza, il paziente viene accolto da un infermiere presso la struttura sanitaria annessa e lo accompagna per tutta la sua consultazione. Lo spazio sanitario collegato a BewellConnect consente agli infermieri di eseguire procedure locali (acquisizione di identità chiave, cambio di vestiti, test, vaccinazioni, ecc.) e di assistere il medico durante una maggiore consultazione delle telecomunicazioni. BewellConnect è convenzionato con operatori sanitari italiani, in grado di gestire la soluzione in locale (infermiere) e da remoto (medico).

Trova lo spazio sanitario connesso creato da BewellConnect in immagini.

https://youtu.be/55-Ij3Pkt3o

Un modello di business che collega le vendite di attrezzature e servizi

Al fine di migliorare il ciclo di adozione della soluzione da parte degli operatori, BewellConnect ha deciso di inglobare le vendite iniziali dell’intera infrastruttura tecnologica (modulo di telecomunicazioni VisioCheck, dispositivi medici connessi, sicurezza della connessione, cruscotto, ecc.) e materiale (sicurezza della connessione, cruscotto , eccetera.). Maggiore spazio per le telecomunicazioni). Il cliente paga su base annua per la manutenzione, l’accesso alle licenze e gli aggiornamenti di sistema.

Il fatturato in Italia è possibile a milioni di euro

Al di là di questo primo stabilimento in Lombardia, BewellConnect ha individuato una potente fonte di crescita in Italia. Il solo marchio Iper conta più di venti centri commerciali in grado di ospitare lo spazio sanitario connesso BewellConnect.

Sono state inoltre avviate discussioni con altri potenziali clienti in tutto il paese che rappresentano potenziali vendite di diversi milioni di euro a breve termine. In questo contesto, VISIOMED GROUP ha preso la decisione strategica di costituire una filiale di BewellConnect Italy e di coinvolgere il proprio partner commerciale locale, specializzato nella distribuzione di prodotti sanitari innovativi, per aumentare le vendite a partire dal 2022.

Informazioni sul team VISIOMED

Fondato nel 2007, VISIOMED GROUP sviluppa e commercializza prodotti e servizi sanitari innovativi incentrati sulle applicazioni. Il suo scopo: innovare nel servizio sanitario di tutti, a partire dai bisogni di tutti. BewellConnect®, la sua filiale sanitaria affiliata, concentra oggi tutte le sue conoscenze sul GRUPPO VISIOMED per il pubblico in generale e gli attori del mondo della salute. . È particolarmente sviluppato e commercializzato VisioCheck®, 1Tempo Stazione di telecomunicazioni mobile e connessa di peso inferiore a 300 grammi.

Nell’agosto 2021, VISIOMED GROUP ha acquisito Salem intelligente (smartsalem.ae), l’unico centro medico digitale accreditato dal Ministero della Salute di Dubai (DHA) e dalla Direzione Generale della Residenza e degli Affari Esteri (GDRFA) negli Emirati Arabi Uniti.

Con sede a Parigi, VISIOMED GROUP è quotata su Euronext Growth (ALVMG). Ulteriori informazioni su visiomed-group.com e www.bewell-connect.com

