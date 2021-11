Morto allo zoo italiano il rinoceronte bianco “Nonno Toby” più antico del mondo

Toby, il rinoceronte bianco più antico del mondo, è morto in uno zoo nel nord Italia all’età di 54 anni, ha detto martedì un portavoce dell’organizzazione.

“Nonno Toby“(nonno Toby) è morto il 6 ottobre, ha detto all’AFP Elisa Livia Pennacchioni dello zoo Barco Natura Viva, situato vicino alla città di Verona.

“È caduto a terra mentre tornava al suo rifugio notturno e circa mezz’ora dopo il suo cuore ha smesso di battere.“, ha continuato.

L’imbalsamazione sarà esposta al Museo delle Scienze di Toby Trento, dove si unirà a Blanco, un leone bianco dello zoo, morto cinque anni fa.

Dice che i rinoceronti bianchi di solito vengono catturati fino ai 40 anni e vivono allo stato brado fino ai 30 anni.

Dopo la morte di Toby, il suo compagno, Sugar, è morto nel 2012 allo zoo Barco Natura Viva, un rinoceronte bianco di 39 anni di nome Benno.

Il rinoceronte bianco meridionale è una delle due sottospecie di rinoceronte bianco ed è attualmente in via di estinzione, con circa 18.000 individui. WWF. È classificato come una minaccia dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Il rinoceronte bianco settentrionale, da parte sua, è una sottospecie tecnicamente estinta poiché l’ultimo maschio è morto nel 2018..

Sulla terra rimangono solo due femmine di rinoceronte bianco settentrionale, che vivono sotto la protezione dell’Ol Begetta del Kenya.

Nessuno può concepire, ma gli scienziati hanno sviluppato con successo dodici embrioni di rinoceronte bianco settentrionale con comete protette e pianificano di utilizzare madri surrogate nei rinoceronti bianchi meridionali, è stato annunciato al Bioresque a luglio, un consorzio di scienziati e ambientalisti.