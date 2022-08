Tarbes. Rilancio dei laboratori italiani di Bella Sio

Per il terzo anno, la Bella Ciao School di Tarbes offre laboratori di lingua e cultura italiana per adulti dal 29 settembre 2022. I laboratori di “Libertà italiana” si tengono nel centro di Tarbes in piccoli gruppi da 5 a 6 persone. Incoraggiare tutti a parlare e massimizzare gli scambi in un’atmosfera amichevole e rilassata. Sono guidati da un qualificato insegnante di italiano, originario di Milano, con una lunga esperienza in formazione linguistica e attività culturali per adulti. Il suo approccio comunicativo pone grande enfasi sul ruolo del gioco, del divertimento e del buon umore nell’apprendimento, con una metodologia basata sulla comunicazione orale, sulla partecipazione attiva degli studenti e sull’acquisizione graduale delle strutture linguistiche. Sono previsti diversi livelli: livello principiante, per principianti; Livello principiante, per chi ha già conoscenza della lingua italiana; Conversazione e cultura, per livelli intermedi e avanzati. Lezioni private, a distanza oa domicilio, sono offerte tutto l’anno per tutti i livelli. Orari, prezzi e piani sono disponibili sul sito di Bella Ciao.

www.italienenliberte.fr. Per qualsiasi informazione o registrazione: bellaciao@italienenliberte.fr

