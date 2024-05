Meghan Markle: «Con la giusta somma di denaro…» È questa la coltellata che sta progettando il suo primo marito

Questo sarà un duro colpo per Meghan Markle e il principe Harry. Infatti, mentre la coppia cerca di vivere una quotidianità serena con i due figli, che vivono negli Stati Uniti, è probabile che arrivi anche il primo marito della duchessa di Sussex a rovinare la festa. Infatti, presto potrebbe essere trasmesso un documentario sulle loro vite passate.

La giornalista Ulrike Grünewald si è recata in California per intervistare i conoscenti della coppia reale. Tra i personaggi che hanno giocato al gioco di domande e risposte, Ci sarà il suo ex marito. Nel 2011, sette anni prima del suo matrimonio con il principe Harry, ha sposato Meghan Markle Il produttore cinematografico Trevor Engelson. Si separarono dopo due anni e il loro divorzio fu finalizzato nel 2014.

Meghan Markle sarà il bersaglio delle rivelazioni del suo primo marito?

Quest’ultimo potrebbe essere rilevato “Esplosivi.” “Il suo primo matrimonio non è finito bene e l’ex marito non si è ancora parlato, ma chissà, con la giusta somma di denaro, “E forse dirà la sua.”, La fonte ha detto.

Pertanto, la coppia sarà molto nervosa all’idea di fare nuove scoperte sulla stampa. “Ci sono molte cose che entrambi non vogliono necessariamente vedere, soprattutto Meghan, di dominio pubblico. Non è un segreto che vivessero vite vivaci prima di incontrarsi, e anche se Harry ne ha parlato molto, ci sono ancora cose di cui non sappiamo.” Megan.

I Sussex si distraggono durante il viaggio?

Per cercare di dimenticare queste preoccupazioni Meghan Markle e il principe Harry Serie di viaggi. Dopo Londra, la coppia ha lasciato le valigie in Africa. “Questa è la loro grande occasione per dimostrare che possono ancora rimanere reali senza un impegno a tempo pieno, ma si rendono conto che ciò arrufferà alcune piume e gli addetti ai lavori del palazzo potrebbero aver contribuito al nuovo documentario per spingerli.”

Secondo un’altra fonte, questo nuovo scandalo potrebbe avere l’effetto opposto. ““Li rende più forti come coppia e sentono di poter superare qualsiasi cosa quando sono insieme.”