“Vietato il minimo errore”

Nonostante il suo brutale vantaggio nel campionato piloti, Max Verstappen crede che la Red Bull Racing non possa permettersi il minimo passo dopo la pausa estiva.

Max Verstappen ha iniziato la pausa estiva con un vantaggio di 80 punti su Charles Leclerc nella classifica del campionato, con otto vittorie nei suoi primi tredici Gran Premi.

Se è difficile vedere come il titolo di F1 2022 possa sfuggire al pilota olandese, quest’ultimo ha comunque voluto mettere in guardia il suo team da ogni eccessivo ottimismo.

“Certo, questo è un buon progressoammette Verstappen. Ma non possiamo trascorrere tanti giorni come quello che abbiamo fatto un sabato a Budapest. E anche in gara abbiamo avuto dei piccoli problemi con la frizione ei cambi di marcia, che non erano eccezionali da guidare. »

“In generale, vincere è una buona cosa, certo, ma dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare le cose”.

Un sentimento condiviso da Christian Horner, Principal Red Bull Racing. “Naturalmente le valutazioni ci sembrano favorevolisospeso, Ed è un ottimo modo per iniziare le tue vacanze estive. Ma ci sono ancora tante gare da fare dopo la ripartenza. »

“La Ferrari è veloce, la Mercedes è tornata in gioco. C’è ancora molta, molta strada da fare in questo campionato, oltre allo sprint. Quindi non diamo nulla per scontato. Ci sono ancora tante gare da fare vai e sono circuiti completamente diversi.” . »