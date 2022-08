Ultime voci di trasferimento e trasferimento 08/12: Vardy – Gomez – Dirkx – Amozu – Betumazala – Rodriguez – Brun – Lirola Cusuk

L’esterno sinistro, che si è rivelato la scorsa stagione con il Sochaux, si è avvicinato ai Mauves. Avrebbe preferito entrare in un club della Ligue 1. (Leggi tutto)

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima! Vardy – Gomez – Dirkx – Amozu – Pitomazala – Rodriguez – Brun – Lirola Cusuk

Eupen sarà presto in rinforzo con un giovane dell’AS Eupen. (leggi di più)

Si tratta di un trasferimento che sembrava inaspettato qualche anno fa, quando Jürgen Locadia ha lasciato il PSV Eindhoven per il Brighton & Hove Albion per 17 milioni di euro. (leggi di più)

Una mossa emozionante all’orizzonte per il vicecampione belga. (leggi di più)

L’ex difensore del Gent Dylan Braun non giocherà in seconda divisione per l’FC Metz in questa stagione. (leggi di più)

Pep Guardiola ufficializza l’arrivo di Sergio Gomez, che resterà al Manchester City!

Sergio Gomez lascerà l’RSC Anderlecht per il Manchester City e non sarà ceduto in prestito a un altro club del City Football Group. (leggi di più)

Lucien Favre conferma che Amuzo sta alla larga dal Nizza: “A volte i giocatori cambiano idea”

Francis Amozo lascerà l’Anderlecht? L’offerta allettante di OGC Nice potrebbe non essere sufficiente. (leggi di più)

Responsabile: Jenk Rapatri, Dan Dirks

Cercherà di rilanciarsi con i Limburg U23. (leggi di più)

Jamie Vardy, Verso un’estensione del piacere a Leicester

La storia d’amore non è ancora finita tra le volpi e il loro leggendario aggressore. (leggi di più)

Timon Wellenreuther lascia l’RSC Anderlecht per l’Olanda

La finestra di trasferimento RSCA non è ancora finita, soprattutto in termini di uscite. (leggi di più)

UFFICIALE: Beveren sta reclutando Sheldon Bateau

Ritorno in Belgio per il difensore 31enne. È stato ceduto in prestito dal suo club turco, il Samsunspor. (leggi di più)

UFFICIALE: Thibaut Flitnik e Vidi Rica firmano il VOHL dall’FC Bruges

Già in prestito per due stagioni al Den Dreef, Thibault Vlietinck ha ora firmato in modo permanente con l’OHL. Accompagnato da un altro giocatore dell’FC Brugge. (leggi di più)

Federico Rica in viaggio verso l’OHL

Non nei piani di Karl Hofkins per la prossima stagione, il difensore è stato escluso e gli è stato chiesto di trovare un nuovo club quest’estate. È entrato a far parte dei Gazelles nel 2019 dal club spagnolo del Malaga. (leggi di più)

Pontus Dahlberg si ritirò da Watford

Pontus Dahlberg lascia il Watford, che lo ha prestato regolarmente nelle ultime stagioni. Il portiere svedese è tornato in patria da quando ha firmato per l’IFK Göteborg.

Pontus Dahlberg ha completato il trasferimento permanente all’IFK Göteborg. Tutto il meglio per il futuro, Ponto! 💛 Watford Football Club (Watford FC) 11 agosto 2022

Leo Baptistao Profili di Almeria

Almeria e Santos hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante Leo Baptistao. Il 29enne brasiliano ha firmato per le prossime quattro stagioni.

🔴⚪️ LEONE 𝗕 𝗔 𝗣 𝗧 𝗜 𝗦 𝗧 𝗔 𝗢 ⚪️🔴 🤝 UD Almería e Incorpora il tweet Hanno raggiunto un accordo sul trasferimento dell’attaccante Leo Baptistao e ha firmato per 4 stagioni. Ciao! | #BaptistaOorjiblanco pic.twitter.com/MhqbXuZZJQ – UD Almeria (@U_D_Almeria) 11 agosto 2022

Nathan Tella è in prestito da Burnley

Burnley e Vincent Kompany sono retrocessi in campionato in questa stagione e vogliono tornare rapidamente in Premier League. Clarets ha annunciato il prestito dell’ala destra inglese Nathan Tella per il prossimo anno dal Southampton.

La graziosa Nicky Hogarth della foresta di Nottingham

Il Nottingham Forest ha ceduto in prestito Nicky Hogarth al Falkirk, residente di terza divisione scozzese, per la prima parte della stagione. Tornerà ai Reds a gennaio.

Il portiere Nicky Hogarth si è unito alla squadra della Premier League scozzese Incorpora il tweet In prestito fino a gennaio. Buona fortuna, Nikki! 👊 🌳🔴 #NFC | Incorpora il tweet – Nottingham Forest (NFC) 11 agosto 2022

Andrea Pinamonti rimodella il Sassuolo

Nell’Inter il Sassuolo ha trovato il suo nuovo attaccante. (leggi di più)

Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 08/11