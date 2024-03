Videogiochi: Nintendo raggiunge un accordo con l'editore dell'emulatore – 4 marzo 2024 alle 22:13 EDT

WASHINGTON (awp/afp) – Meno di una settimana dopo aver avviato un procedimento contro un editore statunitense di un emulatore, un software che consente di giocare liberamente ai giochi della console su un telefono o un computer, Nintendo ha annunciato martedì di aver raggiunto un accordo e di ritirare il software . commissioni.

Dopo una trattativa con Tropic Haze, società con sede nel Rhode Island che sviluppa e distribuisce Yuzu, un emulatore particolarmente popolare, Nintendo ha annunciato di aver raggiunto un accordo del valore di 2,4 milioni di dollari, secondo un documento visionato dall'Agence France-Presse.

In base all'accordo, Tropic Haze accetta di giudicare a favore di Nintendo e si impegna a pagare a Nintendo 2,4 milioni di dollari per coprire danni e spese legali.

Questo accordo non pregiudica in alcun modo la decisione che dovrà essere seguita dai tribunali del Rhode Island, di cui Nintendo si è rivolta, ma Tropic Haze si è già impegnata a non appellarsi contro tale decisione.

Yuzu è stato inizialmente creato per giocare ai giochi associati alle precedenti console Nintendo, ma ora offre l'accesso, secondo il gruppo giapponese, ai giochi sulla sua attuale console, Switch.

Un emulatore è un piccolo programma per computer, che può essere scaricato su un computer o uno smartphone, che consente di giocare a giochi inizialmente destinati a console come Switch, PlayStation o Xbox.

Inizialmente gli emulatori furono sviluppati per riprodurre giochi che non uscivano più sulle console più recenti, prima che i “vecchi” giochi diventassero un mercato a sé stante anche per Nintendo, Sony e Microsoft.

Ma ora permettono spesso anche di giocare agli ultimi giochi pubblicati sugli attuali modelli di console.

Secondo il colosso giapponese, Tropic Haze va oltre le complesse misure di crittografia e sicurezza che Nintendo applica a ciascuno dei suoi giochi per renderli più accessibili agli utenti di Yuzu.

AFP/RP