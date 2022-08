Video. Insolito: un italiano fa la sua proposta di matrimonio in un supermercato

essenziale

Un italiano ha sorpreso il suo amico proponendogli un microfono in un supermercato vicino a Venezia. Scopri il video di questo straordinario reportage!

Un uomo italiano ha proposto questa settimana la sua proposta di matrimonio al microfono di un supermercato vicino a Venezia, una nuova versione del romanticismo che rivaleggia con la tradizionale dichiarazione d’amore in gondola.

“Mia cara, voglio chiederti una cosa davanti a tutti”, ha detto Salvatore Costarelli dalla cassa del supermercato di Mira, secondo un video pubblicato sabato sul sito del Corriere del Veneto. E il giovane esordisce: “Ti amo, sei la mia vita, voglio chiederti, mi sposerai?”.

Sentiamo applausi fuori dallo schermo mentre le immagini mostrano un reparto di prodotti per la pulizia in cui una giovane donna di nome Tisiana Famao quasi crolla nel suo carrello.

Troviamo i due abbracciati nella sezione dei surgelati, e un anello spunta fuori dalla tasca di Salvatore prima di essere messo al dito di Tiziana. Infine, un lungo bacio riempie di eccitazione i cassieri, scoppiando di risate e applausi.

Un futuro marito “molto timido”.

La coppia felice, lo staff e gli altri clienti hanno festeggiato l’occasione con una bottiglia di prosecco conservata nel frigorifero di questo supermercato dalla catena italiana Desper.

La fidanzata non riusciva a farne a meno: in generale Salvador è una persona “molto timida”. Quest’ultimo ha preparato la sua proposta di matrimonio con qualche giorno di anticipo.

“Ho pensato alla classica proposta in gondola (matrimonio)”, ma “ho scelto il supermercato… per farle capire quanto ci tengo a lei”, crede. “Pensavo che non avrebbe mai dimenticato un gesto del genere fino alla fine dei suoi giorni.”

Il matrimonio si svolgerà a dicembre in Sicilia.