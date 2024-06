video. I newyorkesi ripescano una cassaforte contenente $ 100.000 mentre pescano con il magnete

Mentre James Kane e Barbie Agostini pescavano in un lago nel Queens, a New York, trovarono qualcosa di insolito: una cassaforte piena di banconote da 100.000 dollari! “Abbiamo tirato fuori la scatola e c’erano due pile di banconote da 100 dollari. Non potevo crederci”, ha detto Barbie ai media locali. Notizie sullo spettro New York.