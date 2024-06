Live – Guerra in Ucraina: un morto e due feriti dopo un raid russo nella regione di Kharkiv

Il presidente ucraino parteciperà al prossimo vertice del G7 in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, in Italia, online o di persona, ha detto il suo portavoce. Sergey Nikiforov ha dichiarato alla televisione ucraina: “Non posso confermare o negare che il presidente parteciperà personalmente al vertice del G7, ma in ogni caso, sia online che di persona, non c’è dubbio che sarà presente”.

Uno dei punti principali all’ordine del giorno del vertice, che si terrà nel sud Italia dal 13 al 15 giugno, si concentrerà sulle modalità per utilizzare gli interessi nei beni russi congelati per fornire all’Ucraina nuovi aiuti.