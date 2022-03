Au royaume des constructeurs généralistes, ils sont rares. L’auto si trova a les marques disposent de SUV compacts à leur catalog, les bataillons se resserrent dès que les modèles dépassent les 4,50 m. Les grands crossovers sont la chase gardée du premium, des BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60 et Audi Q5. Alors, pour bien significanter qu’il souhaite lui aussi faire party de ce club, Mazda a donné un grand frère à son CX5.

movimento quotidiano Video di presentazione – Mazda CX60 : le pari du premium

Ne s’appelle pas CX6, mais CX60 pour être en accord avec la nouvelle politique de la marque. Et s’il ne se démarque pass par ses lines, très proches des autres SUV du constructeur de Hiroshima, la sua differenza per la coda di 4,74 m. Pour autant, il n’apparaît pas laurdaud, grâce à sa hauteur contenue à 1,68, et sa largeur importante de 1,89 m.

En y ajoutant les ingrédients traditionnels du fameux style Mazda, avec son long capot et son impressionnante calandre soulignée par des chromes qui encerclent les feux, il gomme l’effet “camionnette” de nombre de ses congénères. En plus, son profil arrière n’est pas trop vertical et le transforme (presque) en coupé. Un effet qui aura sans doute disparu sur la version 7 places de l’engin, baptisé CX80 et qui apparaîtra un peu plus tard.

327 canali per il premier motore ibrido ricaricabile Mazda

En attendant, si le plus gros modèle Mazda du moment paraît moins mastoc que nombre d’autres SUV, il n’en est pas moins lourd. Il est certes sous la barre symbolique des deux tons mais jauge tout de même 1 980 kg. Un poids eccesso se ? Pas tant que ça, car il faut bien logger l’autre grande nouveauté Mazda : son premier motoreur hybrid ricaricabile.

L’essenza di un blocco da 2,5 l Skyactiv – Gauquel vient se greffer un moteur électrique da 100 kW con una batteria da 17,8 kWh. Au final, la poissance obtenue est de 327 ch pour un joli couple de 500 Nm. Et si ce gros bestiau n’a aucune vocation sportivo, il revendique tout de même un 0/100 km/h in 5,8 secondi, et en mode propulsion s’il vous plaît, puisque les 4 roues motrices (de série) ne s’ enclenchent qu’en cas de perte d’adhérence. Sur le papier, cet équipage est paré pour effectuer 63 km en mode tout électrique et jusqu’à 68km en ville.

Certes, un gros engin ibrido ricaricabile tel que celui-ci est forcément lourd. Pourtant, ce CX60 ne l’est pas overloadment. L’est même un peu plus léger qu’un BMW X3 de motorisation semblable et beaucoup plus svelte qu’un Mercedes GLE o un Audi Q5, ibridi ricaricabili eux aussi. Si l’on ose le comparer à ces trois Allemands, c’est parce que Mazda a lui même franchi le pas avec ce nouveau modèle. Et pour prouver qu’il appartient désormais au club fermé du premium, le Japonais a particulièrement soigné la qualité des matériaux et l’assemblage de son habitacle.

Mais ce n’est past tant à Mercedes, BMW o Audi que ce Mazda fait songer, mais plutôt à Volvo. Sauf qu’en lieu et place d’un univers dédié au design scandinave, on se retrouve plongé dans une zenitude toute japonaise. À la couleur bambou des plastiques de la planche de bord, se mêle un tissu aux coutures entrelacées à la manière d’un jinbei, cette tenue traditionalnelle des ouvriers Japonais. Le cuir (synthétique comme il se doit) des sièges évoque quant à lui le kimono, avec une touche de noir symbolisant la ceinture des judokas.

Le tout form un effet reposant, à 100 lieues des intérieurs allemands, au mieux très technos, et au pire plutôt austères. Dans cet intérieur zen, on l’est d’autant plus que la place n’est pas comptée, surtout sur les sièges arrière ou la longueur aux jambes est immense et la largeur aux coudes remarquable. Avec 570 l, le coffre n’est pas d’une taille démoniaque pour la catégorie, mais suffisante.

Reste à savoir comment sera accueillie cette nouvelle auto lors de sa commercialization au mois de septembre prochain. Car l’esercizio est périlleux. Mazda a écoulé 196 000 auto in Europa l’an passé pendant que BMW en vendait plus de 900 000 sur le même continental au même moment.

Mais pour appartenir au club très privé du premium, il faut non seulement une notoriété que le japonais n’a pas encore, mais aussi une qualité de fabrication au top, des moteurs puissants ed efficacies, une sidue valet recon récon (même si elle n ‘est pas systématiquement vérifiée).

Mazda coche quelques-unes de ces casi et même un nobile six cylindres en ligne dont la puissance n’est pas plus connue que sa date de commercialisation. Le giapponesi sono allineate surtout sulle tariffe della categoria, puisque le CX60 est annoncé tra 50 000 e 70 000 euro. Il corrispondente donc aux prix, mais répond-il aux critères de qualités mécaniques du haut de gamme ? Début de réponse lors des essais au mois de mai.