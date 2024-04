Victoria Beckham festeggia il suo cinquantesimo compleanno: 10 segreti sulle ex Spice Girls

Il 17 aprile Victoria Beckham festeggia il suo cinquantesimo compleanno. In questa occasione, ecco 10 cose che potresti non sapere sulle donne britanniche.

Victoria Beckham è nata il 17 aprile 1974 a Harlow, Essex, Inghilterra. È meglio conosciuta come membro delle Spice Girls negli anni '90, dove era soprannominata “Push Spice”. Lo stilista è sposato con il calciatore inglese David Beckham. Insieme hanno avuto quattro figli: tre maschi, Brooklyn, Romeo e Cruz, oltre a una figlia, Harper Seven. Organizzazione dei contenuti Ecco 10 fatti su Victoria Beckham che probabilmente non conosci: 1. I suoi titoli: Prima di essere conosciuta come Posh Spice, Victoria Beckham aveva il soprannome d'infanzia “Vicky”. Tuttavia, quando divenne famosa scelse di usare il suo secondo nome, Victoria. Nelle Spice Girls, Victoria è stata soprannominata “Posh Spice” per il suo stile e il suo atteggiamento sofisticato.







2. Molestie: In un'intervista a L Rivista inglese "Glamour", Ha parlato di Victoria BeckhamFerite dell'infanzia. La giovane, infatti, è stata molestata a scuola: "I bambini raccoglievano pietre dalle pozzanghere e me le lanciavano. Ero lì da solo e non avevo amici. La gente mi spingeva, dicendo che mi avrebbero picchiato".. Secondo lei, il ridicolo era a causa del suo fisico. 3. Paura degli aerei: Nonostante il suo stile di vita internazionale e i lunghi viaggi, Victoria Beckham ha una paura profondamente radicata degli aerei. Spesso si preferisce viaggiare in treno o in macchina quando possibile. 4. Ambasciatore delle Nazioni Unite: Victoria Beckham è un'Ambasciatrice di buona volontà per UNAIDS, il programma congiunto delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS. Sostiene attivamente gli sforzi di sensibilizzazione e prevenzione dell'HIV/AIDS in tutto il mondo.













5. Vegetariano: È vegetariana da molti anni. Ho parlato molto dei benefici di una dieta a base vegetale per la salute e il benessere. SAvendo una passione per la cucina, Victoria ha pubblicato un libro di cucina intitolato "Quel mezzo pollice in più: capelli, tacchi e tutto il resto", in cui condivide le sue ricette. 6. Formazione dei ballerini: Prima di diventare una cantante, Victoria Beckham ha studiato danza al Lane College of Performing Arts nel Surrey, in Inghilterra. Questa esperienza le ha dato una buona base per le sue esibizioni sul palco con le Spice Girls. Ha inoltre conseguito la laurea in danza e teatro. 7. Sostenitore dei diritti degli animali : Victoria Beckham è una convinta vegana e sostiene attivamente i diritti degli animali. La si vede spesso promuovere marchi di moda etici e cruelty-free.













8. Premi e riconoscimenti: L'ex Spice Girl ha ricevuto numerosi premi per il suo contributo all'industria della moda e dell'intrattenimento, incluso il premio come Designer dell'anno ai British Fashion Awards. È diventata una figura importante nel settore della moda, lanciando il suo marchio di abbigliamento nel 2008, noto per il suo stile pulito ed elegante. 9. Dall'hip hop: Sebbene Victoria Beckham sia nota per il suo coinvolgimento nella musica pop, è anche una grande fan dell'hip-hop. Ha spesso espresso la sua ammirazione per artisti come Jay-Z e Kanye West. 10.SSiamo ossessionati dall'ordine e dalla pulizia: Viene descritta come molto meticolosa e organizzata in tutti gli aspetti della sua vita, che si tratti della sua casa, del suo camerino o dei suoi impegni. Ha anche ammesso che adora pulire gli armadi negli hotel in cui soggiorna durante il viaggio.