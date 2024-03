Quindi il micidiale bazooka di W'Happy: 'In undici anni, questo è lo spot che ha ricevuto più attenzione'

Un anno dopo Manao, un altro pezzo grosso della scena francofona salirà sul palco di So W'Happy quest'estate! Michael Yeon farà risorgere il suo personaggio più iconico: il rapper Fatal Bazooka! 14 anni dopo il film Fatal e 17 anni dopo l'uscita di Fous ta cagoule, l'artista francese torna nel suo ruolo più popolare venerdì prossimo, 12 luglio. “Questa è una grande cattura per il nostro festival. Non era mai stato in quella zona e probabilmente non sarebbe tornato presto.“, ammette Sebastian Deuel.

Per due mesi, So W'Happy si è scontrato con l'entourage di Michael Yeon. Alla fine la moneta cadde dalla parte giusta per i Runges. “Inviamo molti ordini. A volte non si concretizza perché l'artista non si esibisce più. Qui Michael Yeon è stato richiesto da molti festival. È stata la prospettiva di fare diverse date quest'estate a convincerlo ad assumere il personaggio di Fatal Bazooka“, continua l'organizzatore del festival.

W'Happy conferma quindi la sua influenza, non solo nel mondo dell'hardstyle, ma anche in altri stili musicali. “Con Manao, Ena o Henry BFR ci stavamo già aprendo ad un altro pubblico. L'obiettivo è quello di offrire una prima serata ad un prezzo molto conveniente (20€) attirando artisti famosi, per fare del venerdì una porta d'ingresso verso il resto del festivalLa missione si completa con l'arrivo del Fatal Bazooka.

L'eccitazione che circonda l'arrivo di Michael Yeon dimostra che i Rungi hanno ragione. Non è Sebastiano? “In undici anni, questa è stata la pubblicità che ha suscitato più scalpore. Biglietti prima dell'edizione 2023. Non credo che ci sbagliassimo “, continua l'organizzatore. Il killer party aggiunge anche un tocco di autenticità al programma del festival. “Michael Yeon si aggrappa all'immagine queer di So W'Happy.“

Nel 2024, l’organizzazione promette ancora di far esplodere i fuochi d’artificio. Con Fatal Bazooka come principale tecnico dei fuochi d'artificio, e anche tutti i DJ fedeli al festival come DJ Furax o Daddy K. “Siamo ancora in grado di riunire i più grandi nomi dell'hardstyle. Questo è ciò che attira i frequentatori di festival stranieri. Ci sono più di venti paesi a So W'Happy. L'arrivo di Fatal Bazooka è complementare, poiché raggiungerà le persone della regione che sanno poco del Festival o chi non ci ha mai messo piede prima.“

Ambizione 11a edizione? “Oltre 40mila i visitatori del festival“, conclude Sebastian Deuel. E ci sono tutte le condizioni perché ciò accada. Cosa succede se il tempo non segue? Tutto quello che devi fare è seguire i consigli di Fatal Bazooka. Togliti il ​​cappuccio!