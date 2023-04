Viani punito durante l’ultimo giro di audizioni alla cieca? (video)

Le audizioni alla cieca stanno per finire! Questo sabato 8 aprile è l’ultima sessione della dodicesima stagione di ” il suono E che gli allenatori potranno selezionare per l’ultima volta talenti promettenti. A questo punto dell’avventura le squadre stanno già bene ei posti disponibili sono ancora molto scarsi. Così, con 13 talenti, è rimasto solo un posto nella squadra di Zazie, mentre Vianney, Bigflo e Oli possono ancora attirare due talenti ciascuno. Per quanto riguarda Amal Bint, ha già raggiunto il numero richiesto di talenti nella sua squadra, ma questo non le impedirà di tornare di nuovo, se viene conquistata da una delle offerte. ” Penso che la mia squadra sia completa. D’ora in poi tradirò! (…) Non mi interessa ! Andiamo oltre, è così. (…]Ufficiosamente, possiamo prendere tutti! È “The Voice”! Ha pianto sabato scorso, chiarendo al duo di nuovi allenatori che non si sarebbe lasciata legare a un semplice palo. Lo scorso anno in particolare, il cantante ha restituito tre talenti oltre a quattordici licenziatari.

Tuttavia, per questa dodicesima stagione, la produzione ha insistito con gli allenatori, come ha notato il compilatore di “My Philosophy”: Lo sai che quest’anno non abbiamo diritto al sorpasso. Da parte sua, Vianney sembra prendersela gioco, perché ha rivendicato il suo diritto a un po’ di eccesso. Mi dispiace, ma l’aumento del numero di talenti è una conquista sociale. Io, non ho intenzione di arrendermi. Io, non ho intenzione di arrendermi. Non abbiamo nessun altro posto, ma ce l’abbiamo fatta, questa è la vita. Lanciato la scorsa settimana. Ma sabato sera i due attentatori devono avere un brutto colpo, perché la produzione sembra aver escogitato un nuovo stratagemma per impedire loro di fare ciò che vogliono. In un estratto dell’ultima sessione delle audizioni alla cieca, vediamo che il campanello di Vianney è stato bloccato, impedendogli di interpretare il talento in una performance completa. ” Non è vero… Negli altri anni possiamo imbrogliare Lo sentiamo dire, mentre Flo aggiunge ironicamente: Disabilitano il posto per te! Resta da vedere fino a che punto il mister si è permesso di superare la sua quota per subire questa penalità, mentre il suo compagno, la cui squadra era al completo a inizio serata, ha potuto voltarsi… La risposta è delle 9:10 Questa sera, su TF1!