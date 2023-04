“Non è un giorno qualunque…”: questa è la grande notizia che Leticia Halliday apprende in prima persona da Jade

Questo sabato, la famiglia Halliday ha grandi novità da festeggiare! E i netizen hanno potuto apprenderlo contemporaneamente al primo interessato: Jade! In un video postato da Leticia Hallyday, la madre di famiglia entra in soggiorno, mentre Jade e il suo fidanzato sono lì, torta e candeline in mano. “Non è un anniversario ma festeggeremo qualcosa di straordinario”dichiarare. “Non un giorno qualunque”Laeticia ripete prima di lasciarsi andare alla fine: Jadou è stato accettato all’università!.

Scoppiando di gioia ed emozione, la giovane donna bussa sorpresa sul tavolo. “No?! Oh mio Dio!”Lei urla, cadendo prima tra le braccia dell’amica e poi tra le braccia di sua madre. “Sono così orgoglioso di te, amore mio (“Sono così orgoglioso di te, amore mio”), ti viene offerta una nuova vita e sarai degno di scrivere nel pieno dei tuoi sogni. Un nuovo capitolo per Jade Hallyday, di cui non sappiamo l’esatta università o la specializzazione che studierà lì!

