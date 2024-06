Una serie che sconvolge i marocchini e li divide

Per il secondo episodio di Ordina per abbigliamentoGli uomini presero l’iniziativa di selezionare le quattro donne allineate fianco a fianco dietro la tenda e vestite in modo stravagante. Una scelta contraria a quanto fatto durante la prima puntata. Tanto da provocare un’ondata di indignazione sui social network. Molti netizen esprimono la loro opposizione alla trasmissione di questo tipo di programmi su YouTube. La creatrice dello show sta affrontando dure critiche da parte loro a causa del suo aspetto, considerato “provocatorio” e “nudo”. Alcuni ritengono che ciò sia inappropriato per la società marocchina, mentre altri lo descrivono come “inadatto e inappropriato”. Molti utenti di Internet considerano questo programma “contrario ai nostri principi e alla nostra etica”.

Lo scorso aprile, ad Armani Laghoumani, una donna olandese di origine marocchina, è stato vietato l’ingresso in Marocco perché indossava abiti ritenuti “immodesti” mentre partecipava alla versione marocchina di Blind Date. È stata arrestata con l’accusa di “nudità intenzionale e atti osceni” mentre si preparava a salire su un aereo diretto nei Paesi Bassi.

Blind Date, che significa “appuntamento a sorpresa” o “appuntamento al buio”, è un reality show americano.