“Se toccate i nostri terapisti, toccherete anche i nostri bambini. Aiutateci a sostenerli”

Svolta nella mobilitazione che vede impegnati gli operatori del centro di riabilitazione di Cava de’ Tirreni. I genitori dei bambini che frequentano il centro si schierano al loro fianco con una petizione sulla piattaforma change.org

“Siamo i genitori dei bambini frequentanti i centri di riabilitazione delle persone con disabilità “LA NOSTRA FAMIGLIA”, un’associazione con sedi in tutta Italia alla quale si rivolgono migliaia di famiglie. – si legge nella nota che lancia la petizione – Recentemente, l’Associazione ha deciso di rinnovare i contratti collettivi con i suoi terapisti, dopo ben 13 anni che non venivano rinnovati: professionisti eccellenti che hanno aiutato tantissimi bambini a riacquistare il sorriso, aiutandoli a tornare a camminare, a condurre una vita serena.

Applicando il nuovo contratto, però, i centri stanno obbligando i terapisti a lavorare 2 ore settimanali in più a parità di stipendio.

Questa situazione rischia di allontanare molti di questi professionisti dall’Associazione, per trovare condizioni lavorative migliori. Sono migliaia le famiglie che si ritroverebbero senza quel prezioso sostegno e la cura di cui necessitano i nostri figli. Per questo sosteniamo a pieno la lotta dei lavoratori appartenenti alla struttura, contro un iniquo rinnovo del contratto collettivo di lavoro: le ore in più vanno pagate! Se toccate i nostri terapisti, toccherete anche i nostri bambini. Aiutateci a sostenerli.”.