Verso un “declino pluriennale”? Il rally del dollaro è positivo e reale – Business AM

Charlie Bohoo Venerdì 24 febbraio 2023 18:08

L’anno 2022 è stato sinonimo di potere assoluto del dollaro, nei confronti di molte altre valute. Doppia sanzione, invece, per i Paesi che importano merci pagate in dollari. Ma la marea sta cambiando: il dollaro si è fermato per un periodo pluriennale di declino.