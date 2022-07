L’apparato Dean Stark: definizione e interpretazione

Schema di Dean Stark

l’Dispositivo Dean Starko Dean Starko Dispositivo Dean e Starkè un montaggio vetreria da laboratorio (La vetreria da laboratorio si riferisce a vari vasi, strumenti e attrezzature fatti di…) usato in chimica (La chimica è una scienza naturale suddivisa in più discipline, a…) Sintesi per estrarre acqua (o altri liquidi) dal mezzo di reazione. È stato inventato da EW Dean e DD Stark nel 1920.

Viene utilizzato con liquido di raffreddamento acqua (L’acqua è un composto chimico presente ovunque sulla Terra, essenziale per tutti…) E il termomantello per rimuovere l’acqua generata da a reazione chimica (Una reazione chimica è una trasformazione della materia durante la quale…) correndo in esso stufa (Il riscaldamento è il processo di trasferimento di energia termica a qualcosa, …) nelle isole.

Esistono due tipi di dispositivo Dean e Stark, a seconda che si tratti di un file densità (La densità o densità relativa di un oggetto è il rapporto tra la sua densità e…) Il solvente (Il solvente (chiamato anche nella Svizzera romanda diluente per solventi forti) è…) Usato meno o più acqua.

Dean-Stark in laboratorio di solito consiste in un pezzo cilindrico di vetreria e verticale (Verticale o verticale (raro) è uno stile di scrittura musicale composto da …)generalmente classificato nel complesso altezza (La lunghezza di un oggetto è la distanza tra le sue estremità più lontane…) e termina con un clic, Tutto quanto (Tutto è inteso come tutto ciò che esiste il più delle volte come il mondo o …) Come una brocca di vetro. la parte superiore di cilindro (Un cilindro è una superficie nello spazio definita da una retta (d), chiamata …) Si monta sul fondo del condensatore di flusso, ma ha anche un braccio che si monta sul pallone o reattore (Il reattore può riferirsi a:) Contiene il mezzo di reazione.

Durante la reazione i vapori contenenti il ​​solvente e le specie da estrarre salgono al condensatore e, una volta liquefatti, cadono nel cilindro graduato. Al suo interno, liquidi immiscibili si separano in fasi. quando Palcoscenico (La parola fase può avere diversi significati, è usata in diversi ambiti e…) La parte superiore (meno densa) raggiunge il livello del braccio, vi defluisce e ritorna al becher del reattore, mentre la fase inferiore rimane nel cilindro. Quando anche questo stadio inferiore raggiunge la leva, può tornare anche al reattore, quindi deve essere svuotato (aprendo il rubinetto) tutte le volte che è necessario.

Questa macchina è generalmente utilizzata per distillazione (La distillazione è il processo di separazione di una miscela di sostanze liquide…) isotropo; Ad esempio, per rimuovere l’acqua da una reazione che coinvolge toluene (Il toluene è anche chiamato metilbenzene o fenilmetano…). E il Mescolare (Una miscela è l’unione di due o più componenti di un solido, liquido o gassoso…) Il toluene eterogeneo e l’acqua evaporano dal pallone, ma vi ritorna solo il toluene (essendo meno denso) poiché galleggia sopra l’acqua che si accumula nella “buretta”.

Il metodo Dean e Stark viene spesso utilizzato per misurare il contenuto di umidità di prodotti come il pane nell’industria alimentare.

Tuttavia, questo dispositivo può essere utilizzato per scopi diversi dal semplice smaltimento dell’acqua. Ad esempio nel caso della transesterificazione del butanolo con acido acetico catalizzato da acido solforico. I vapori contengono il 63% di esteri, il 24% di acqua, l’8% di alcol e la fase organico (La chimica organica è una branca della chimica che si occupa di descrivere e studiare un’ampia sezione…) La piscina contiene l’86% di esteri, l’11% di alcol e il 2% di acqua reintrodotta nel mezzo. La fase acquosa è pura al 97%.

Un altro esempio è l’esterificazione dell’acido benzoico con butanolo, dove l’estere prodotto viene isolato nella buretta, mentre il butanolo, che è immiscibile con l’estere, ritorna nel mezzo di reazione.

La rimozione dell’acqua durante queste reazioni di esterificazione modifica l’equilibrio chimico a favore della formazione di esteri.

diagramma della legenda

1: banda magnetica perEccitazione (L’agitazione è il processo che consiste nel mescolare una o più fasi…) o pietre pomice

2: palloncino circolare (La parola per “rotondo” e abuso del linguaggio significa un cerchio o una palla. In …) Con un collo smerigliato contenente il mezzo di reazione

3: Colonna Vigreux

4: Termometro (Il termometro è un dispositivo utilizzato per misurare e visualizzare un valore…) La laurea

5: condensatore diritto

6: Ingresso acqua di raffreddamento

7: Uscita acqua di raffreddamento

8: Buretta

9: rubinetto

10: Contenitore per la raccolta del distillato