Doom Slayer dovrebbe arrivare presto nel Fortnite Store

Questa non è la prima volta che la voce è emersa. soprattutto quello È un gioco elettronico È specializzato in collaborazioni di ogni tipoE lo abbiamo già visto nelle stagioni precedenti, che hanno visto molto Molti crossover Con personaggi di fumetti, film o videogiochi. dopo aver fatto un Entra nell’autunno ragazziIl franchise di Doom potrebbe raggiungere il Battle Royale di Epic.

Secondo gli addetti ai lavori Jeff Group Podcast intervista XboxErae La skin Doom Slayer dovrebbe arrivare presto nel negozio di giochi. Il motivo è semplice: l’editore è attualmente in trattativa con Microsoft Per importare molti dei suoi privilegi. Lo sparatutto è stato riavviato nel 2016 con l’aiuto di Bethesda, di proprietà di Xbox Game Studios e società madre dei designer storici id Software. La regolazione dovrebbe essere fatta abbastanza facilmente, Microsoft ha già prestato le risorse del suo franchise Halo in passato.

Tuttavia, se un uomo sembra essere certo che questa informazione sia corretta, Il periodo di tempo per l’attuazione di questa partnership è incerto. Per alcune skin abbiamo dovuto aspettare qualche mese (ciao naruto) prima che il gioco sia formalizzato. L’arrivo di Doomguy può arrivare solo nella prossima stagione di Il capitolo 3 è appena iniziato.