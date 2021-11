Corona Virus: in Germania entrano in vigore nuove misure

Mentre le nuove misure entreranno in vigore in alcuni stati, il primo ministro conservatore bavarese Markus Soeder ha chiesto un approccio nazionale, affermando che una serie mista di misure è tutt’altro che auspicabile. “Ciò di cui abbiamo bisogno è una base 2G completa in Germania”, ha affermato.

IlCon il numero di infezioni da coronavirus in Germania che ha raggiunto nuovamente livelli record, molti stati hanno preso l’iniziativa di inasprire le restrizioni sul coronavirus in previsione delle imminenti linee guida federali. Negli ultimi giorni, diversi “stati” hanno annunciato ulteriori restrizioni mirate specificamente ai non vaccinatori.







Ad esempio, la Baviera, il più grande stato federale del paese, limiterà l’accesso a ristoranti e hotel per le persone che sono state completamente vaccinate o che si sono riprese dal coronavirus. Le persone che non sono state completamente vaccinate non saranno ammesse in queste strutture, anche se risultate negative. Anche la capitale bavarese, Monaco, ha annunciato che il tradizionale mercatino di Natale sarà annullato. Al contrario, i mini mercatini di Natale privati ​​potranno continuare a Monaco di Baviera, a condizione che il numero di visitatori possa essere controllato.

Il primo ministro conservatore bavarese Markus Soeder ha chiesto un approccio nazionale, affermando che un pacchetto patchwork non era affatto auspicabile. “Ciò di cui abbiamo bisogno è una base 2G completa in Germania”, ha affermato. L’influente politico ha invitato i cittadini vaccinati a ricevere una nuova dose cinque mesi o più dopo l’ultima dose e a indossare maschere in più luoghi pubblici. Vuole anche un obbligo legale di vaccinazione per alcune professioni, argomento attualmente molto delicato in Germania.

Le autorità del Nord Reno-Westfalia, lo stato più popoloso, hanno annunciato martedì restrizioni sulla rete 2G e sono andate anche oltre introducendo una regola più severa “2G plus” in determinati eventi. Ciò significa che sarà sempre necessario un test negativo per questi eventi, anche per le persone che sono state completamente vaccinate o che si sono recentemente riprese dal coronavirus.

Gran parte della vita pubblica sarà inoltre vietata alle persone non vaccinate nel piccolo stato sudoccidentale del Baden-Württemberg. Ad esempio, ristoranti, musei e altri luoghi pubblici, comprese palestre, piscine e scuole di musica, non potranno accettare visitatori che soddisfano solo i requisiti 2G. Nelle scuole, da martedì, i bambini dovranno indossare maschere per la bocca.

E in Turingia, nell’est del Paese, sarà offerta una base 2G per ristoranti, caffè, hotel e ostelli, oltre che per grandi eventi. I bambini e gli adolescenti saranno esentati da tale obbligo. I lavoratori del ristorante, ad esempio, potranno lavorare se possono presentare un test PCR negativo. Le regole dovrebbero entrare in vigore la prossima settimana.