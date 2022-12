Van Aert vince Diegem’s Night dopo una bella lotta con Van der Poel e Pidcock

Nell’edizione notturna del ciclocross di Diegem, sesta prova del Superprestige, Van Aert, van der Poel e Pidcock hanno dato vita a un’impressionante battaglia che si è ribaltata a favore del campione belga. Van der Poel e Van Aert si sono alternati all’attacco e alla fine è stato il campione belga a vincere.

Al secondo giro Mathieu van der Poel ha fatto la differenza. È l'unico in grado di rimanere in sella alla sua bicicletta in una stradina sabbiosa.

Al secondo giro Mathieu van der Poel ha fatto la differenza. È l’unico in grado di rimanere in sella alla sua bicicletta in una stradina sabbiosa.

Così Van Aert si ritrova all’inseguimento di Pidcock e fa lo sforzo di raggiungerlo. Iserbyt è stato modificato.

Mathieu van der Poel era in buona forma mercoledì sera e Piedcock e Van Aert sono caduti di nuovo al quarto giro.

L’olandese si rinforza e il distacco si allarga mentre Van Aert deve scendere nuovamente nella parte sabbiosa del circuito. Pidcock ha colto l’occasione per prendersi qualche secondo di vantaggio sul campione belga.

Ma Van Aert non abdicò e tornò agli inglesi. Il binomio campione del mondo e campione belga ha addirittura incontrato Van der Poel a poche centinaia di metri di distanza al sesto giro.

Wout van Aert ha quindi accelerato sulla sabbia e ha preso il comando per la prima volta in serata all’inizio del settimo e penultimo giro. van der Poel e Pidcock lavorano insieme e si alternano al volante del campione belga.

Pidcock accelera direttamente e se van Aert salta dritto al volante, van der Poel lascia poche decine di metri e ore entro 10 secondi all’inizio dell’ultimo giro. L’olandese è stato battuto e la vittoria si sarebbe decisa tra Pidcock e Van Aert.

Il britannico commette un errore in avvicinamento all’ultima curva. van Aert ha colto l’occasione per correre da solo fino al traguardo e vincere. Bidcock era secondo a sei secondi, mentre Van der Poel era terzo a 33 secondi.

Il campione belga ottiene la sua quarta vittoria in sei partite all’aratro e pone fine alla serie di sei vittorie consecutive di Van der Poel su passaggio di Digem.