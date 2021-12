Vampyr: gioco gratuito dal 23 dicembre 2021 su Epic Games Store – Breakflip

Ogni giorno durante le vacanze a partire dalle 17:00, Epic Games offre un gioco gratuito a tutti i giocatori. Vampyr è anche gratuito per 24 ore su EGS.

Ogni settimana, Epic Games offre un gioco che può essere ottenuto gratuitamente sulla sua piattaforma. Per Natale non è una settimana di giochi, ma Una partita al giorno ! Questa offerta dura 14 giorni, a partire dal 16 dicembre, e permette così di collezionare 14 giochi gratis.

In questo 23 dicembreQuesto è il gioco Vampiro Fornito dall’editore suNegozio di giochi epici. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questo gioco!

Vampyr è il gioco gratuito in arrivo il 23 dicembre su Epic Games Store

Dalle 17 di questo giovedì 23 dicembre, hai 24 ore fino a Aggiungi Vampyr gratuitamente alla tua libreria di Epic Games StoreIn occasione dei 14 giochi offerti da Epic Games. Se non conosci questo gioco, la sua descrizione sarà la seguente:

“Londra, 1918. Sei il dottor Jonathan Reed. Sei un vampiro. Come medico, cerchi una cura per una piaga che spazza via una popolazione. Ma il vampiro dentro di te richiede il sacrificio di coloro che hai giurato di proteggere. Will le tue azioni portano alla salvezza di Londra o alla sua rovina?”

Il prezzo originale è di 39,99 euro (fonte), puoi goderti Vampyr gratuitamente grazie a un’offerta di Epic Games. Attenzione, hai solo 24 ore per aggiungere questo gioco alla tua libreria.. È tuo per tutta la vita e puoi installarlo ogni volta che vuoi giocarci.