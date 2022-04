Valérie Pécresse relance son appel aux dons : “La démocratie a un coût”

L’ex candidato LR a felice il presidente per la sua selezione. Elle l’invite cependant à “ne pas se tromper” sur son succès, rappelant qu’il s’agissait pour de nombreux Français d’un vote by défaut. “Ce vote désillusionné et la puissance des extrêmes constituent un grand osé per la Francia“, avertit Valérie Pécresse.”Nous ne devons pas laisser notre démocratie enfermée dans ce duel qui peut être explosif entre le pouvoir et les extrêmes”continue-t-elle, appellante les Français de la droite à ne pass se diviser lors des législatives.

Valérie Pécresse un bagno privato fatto le point sur l’appel aux dons pour rembourser sa campagne, “une urgence financière”. Pour rappel, les frais de campagne de l’ex-candidate ne seront pas remboursés en raison de son score trop faible au premier tour. Endettée personallement à hauteur de 5 milioni di euro suite à sa candidature, Valérie Pécresse a donc lance un appel aux dons. “Oui la démocratie a un coût, mais croyez-moi, ce coût est moins élevé que l’absence de pluralisme et de confronto des idées”a assuré la Républicaine en remerciant les Français ayant participé.

“Cet appel nous a permis de recevoir 2 milioni di euro, mais nous sommes encore loin du compte. C’est pourquoi je relance mon appel aux dons”, all’annonce. Valérie Pécresse e un preciso indirizzo a tous les Français qui l’avaient soutenue, mais aussi à ceux qui partagent ses idées mais avaient choisi de faire barrage à l’extrême droite. Elle a assuré être très touchée par les message de sympathie reçus après le premier tour.