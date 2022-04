Présidentelle 2022: voici les résultats définitifs, le RN coupé court à une proposition de Zemmour (DIRETTO)

Emmanuel Macron a été réélu dimanche presidente della Repubblica per un secondo mandato, lors du deuxième tour de l’élection présidentelle française.

Ci-dessous, suivez in direct les dernières informazioni relative alla présidetielle française 2022:

08:00 : Une femme future Première ministre?

Sur le plateau de BFM TV, Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, a confié qu’Emmanual Macron avait “le souhait d’une nomination féminine à Matignon”. Une future femme Première ministre? L’homme politique a toutefois ajouté: “Il ne faut pas résumer l’ensemble de la situation politique au poste de Premier ministre. Il y aura Certainement du renouvellement.”

07:45: “Les électeurs de Mélenchon ont fait la différence”

Invito sull’altopiano di Francia Inter, Manuel Bompard, direttore di campagne di Jean-Luc Mélenchon, an assuré que “Les électeurs de Mélenchon ont fait la différence” lors de ce deuxième tour. “Les Françaises et les Français, c’était difficile pour eux d’utiliser le bulletin de vote d’Emmanuel Macron, e compris pour battre Marine Le Pen. Ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait la différence”at-il ainsi avancé, avant d’ajouter: In un tour finis troisièmes au premier, in un tour peut finir premiers au troisième.

Toujours du parti de La France Insoumise, il vice di Alexis Corbière e la sua critica alla réélection di Macron. “Il est le président le plus mal élu. Seulement 38% des électeurs inscrits ont voté pour lui alors que beaucoup de gens ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Il est minoritaire”a-il décalré sur BFM TV.

07:30 : Le Rassemblement national ferme la porte à un accord avec le parti de Zemmour

Alors que dimanche soir, Eric Zemmour avait appélé le parti de Marine Le Pen à se joindre à eux en vue des législatives, le RN a coupé court ce lundi matin. Son porte-parole Sébastien Chenu a en effet déclaré sur BFM TV qu’il n’y aurait pas d’accord avec le parti de Zemmour. “On n’est pas du tout sur l’idée de l’union des droites. Nous, on est pour une grande union des patriotes. Il a fait 7%, il devrait se rappeler ceci, la politique, c’est l’ “. scuola dell’umiltà”ainsi déclaré Sébastien Chenu, en reazione all’appel du candidat Reconquête!.

Una nota che le porte-parole du RN e assicurato da Marine Le Pen ne devrait pas redevenir présidente du parti, poste actuellement occupé par Jordan Bardella. “Je ne suis pas sûr que ce soit le souhait de Marine Le Pen de redevenir présidente. C’est une immense femme politique. Elle a un statut très particulier, elle ne va pas se renfermer sur un parti politique”a-il assicuro.

06:00 : Les résultats du dépouillement complètement terminé, selon le ministère de l’Intérieur

Emmanuel Macron è stato nominato presidente della Repubblica in occasione di Marine Le Pen e recueillant plus de 58,54% des suffrages exprimés, un punteggio in baisse per rapport à leur précédent duel de 2017. Il s’agit de résitults dé. Face au candidat de La République en marche, Marine Le Pen a obtenu elle donc 41,46% des suffrages. Un score historique pour l’extrême droite en France.

02h20 : Biden félicite Macron, dit que les deux pays coopèreront pour “défendre la démocratie”

Il presidente americano Joe Biden a félicité son homologue francese Emmanuel Macron pour sa réélection dimanche, affermant que leurs deux pays continueraient à coopérer pour “Defendre la démocratie”. “Je suis impaziente de poursuvre notre étroite coopération – notamment pour soutenir l’Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique”un tweeté M. Biden, qualificato la France de “partenaire-clé”.

“Nous sommes impazientis de poursuvre notre étroite coopération avec la France sur les défis mondiaux, en renforçant notre alliance et notre amitié longue et robuste”un tweet per parte dello chef de la diplomatie americano Antony Blinken.

00:15: Zelensky felice Macron

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a félicité dimanche son homologue francese Emmanuel Macron pour sa réélection. “Felicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l’Ucraina, pour sa réélection!” un tweeté M. Zelensky. “Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple (français). J’apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie!” at-il ajouté.

MM. Macron et Zelensky se sont entretenus à de nombreuses riprende depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, et la France a livré à l’Ukraine des armes pour au moins 100 million d’euros, notamment des missiles antichars Milano e dei canonici Cesare.