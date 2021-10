Valentino Rossi si è commosso con il suo addio al popolo italiano

Il conto alla rovescia per una nuova vita è più alto che mai Valentino Rosie, Gareggiando nel suo ultimo Gran Premio in Italia. Un evento simile al ritiro poco prima che il campione fosse apprezzato dal suo pubblico e onorato da tutte le parti.

Prima dell’inizio della gara la Pattuglia Nazionale Italiana ha dato spettacolo della sua gloria, e molti membri del governo sono andati a salutarlo e gli hanno consegnato un eccellente trofeo delle più preziose botteghe di Murano e lo hanno celebrato come uno dei migliori delegati. “Made in Italy”, e i suoi stessi piloti hanno gareggiato con moto che hanno perso i loro sponsor in questa gara.

“Non lo so”, VR46 assicura la persona chiave interessata a questo tributo della squadra. “Di solito non mi piacciono le sorprese, so tutto, ma questa è un’ottima sorpresa. , La mia squadra e Sky. Mi è piaciuto molto questo giallo, scritto come ‘Crazy Whale'”.

La bici di Luca Marini porta il messaggio “Grazie Vail”

“E il tricolore di congelamento sul palco, è molto commovente. Ho visto Giovanni Malaco. [président du Comité national olympique italien, ndlr], Valentina Vessali [secrétaire aux Sports] E Luca de Mayo [ministre des Affaires étrangères], È stato fantastico. Sono uno degli atleti italiani più famosi al mondo, in tutta la storia, mi rende felice. Bravo, sono molto felice. Ho provato ad assaggiare, ci sono stati dei bei momenti.

“giornata indimenticabile” Per il veterano dell’Altopiano, dopo 26 anni di vita mondiale, mancano solo due gare alla sbornia. “Ho cercato di godermi quei momenti. Molti dei miei amici più cari mi hanno detto di divertirmi e uscire e che domenica sarà fantastica e che merito questa grande amicizia con tutti i tifosi”.

“Questo è quello che ho cercato di fare, ma volevo una buona scommessa. Ho fatto del mio meglio e ho cercato di ottenere un buon risultato, quindi sono particolarmente felice per questo. Abbiamo fatto un po’ di boxe con molta emozione dopo la bandiera a scacchi quando ho smesso. Mi è piaciuto molto!”

Una Top 10 da festeggiare

Se è riuscito a concludere questa giornata con un sorriso è stato perché Valentino Rossi ha effettivamente vinto la sua gara. Qualificato dopo essere stato disturbato dalla pioggia due giorni dopo, ha visto il pelo dell’animale mentre il fuoco si spegneva per salire di livello. La pensione lo ha aiutato, ma ha anche potuto trarne beneficio Andrea Dovicioso, Franco Morpitelli E, a fine gara, Michael Pro e Brad Binder, Il suo primo ingresso nella top 10 da quest’estate.

“Sono felice in questo giorno, soprattutto perché ho fatto una gara decente. Sono così felice, questo è il modo migliore per salutare perché non voglio essere lasciato indietro da una brutta gara. Ho cercato di concentrarmi . È ancora difficile partire dal fondo della griglia, ma mi sentivo meglio. Sapevo che le mie capacità sarebbero state migliori se fosse stato completamente asciutto. “

“Sono riuscito a passare, ho combattuto alcune battaglie fino all’ultimo giro e alla fine sono arrivato tra i primi 10. Quindi questo è stato il modo migliore per salutare tutti. C’era un’atmosfera. Fantastico in tutto. Persone, un sacco di fan, una giornata di sole. Beh, è ​​molto commovente”.