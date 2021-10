La mostra tanto attesa per la Settimana della Lingua Italiana nel mondo

La XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si svolge dal 18 al 25 ottobre 2021 con il tema “Dante l’italiano”, per commemorare il suo 700° anno.

Parli italiano? Probabilmente, come la maggior parte dei monaci! È quindi naturale trovare un’eco speciale all’interno del Cancelliere della Settimana della Lingua Italiana nel mondo. Oggi e domani, la mostra “Dante l’Italien” sarà aperta al pubblico al CREM (Club Stranieri Residenti di Monaco) dalle 10.00 alle 21.00.

Domani, fino al 20 ottobre, da non perdere la mostra “MCCLXV” (in occasione dell’anniversario della nascita del poeta Dante Alighieri, 1265) presentata dall’artista. Benedetta Procetti Beretti. Espone una nuova collezione di vetri di Murano: Dante, 25 pezzi sorprendenti che ispirano il mare, il cielo e l’universo dell’antico Egitto.

“Per me, la collezione MCCLXV (…) non è solo una celebrazione in memoria di Sommo Poyota, ma anche una grande opportunità per creare e mostrare i miei ricordi più belli di ciò che posso dire. Emozioni: cultura egiziana“Spiega Benedetta Prosetti Beretti.

Quindi appuntamento martedì 19 ottobre alle 20:30 al concerto di France List “Dante Symphony” all’Auditorium Rainier III. Sarà eseguito dai pianisti Monica Leon e Michael Campanella e sarà caratterizzato da lezioni della famosa Sonia Bergmasko. Umorismo divino. Il 22 e 25 ottobre potrete assistere ai concerti “Dante Nell Opera Italina” e “Fischermani”.