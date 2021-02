Vaccini, scuole e contagi, De Luca fa il punto della situazione

“Finchè non avremo vaccinato in maniera significativa la cittadinanza non saremo al sicuro. Servono comportamenti responsabili”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

“Dopo settimane di zona gialla, siccome nessuno ha messo in atto controlli indispensabili, stiamo registrando una ripresa grave di contagi”, ha aggiunto De Luca individuando i due principali canali: movida e scuola. “Dobbiamo dire con chiarezza al Governo che è arrivato il momento di prendere decisioni nazionali adeguate al contagio”.

Scuola. “Vedremo oggi cosa deciderà l’Unità di crisi, ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere. In dieci giorni di apertura delle scuole, dal 25 gennaio al 4 febbraio, in Campania sono 2.280 i positivi nel mondo della scuola, tra docenti, non docenti, studenti”.