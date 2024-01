Usbek e Rica – Previsioni AI ChatGPT per il 2024

Se cerchi la definizione di “langue de bois” sul dizionario, riconoscerai sicuramente il modello linguistico ChatGPT. Per il secondo anno consecutivo abbiamo intervistato l'agente conversazionale sviluppato dalla startup OpenAI, per scoprire le sue previsioni per il 2024. Il minimo che possiamo dire è che è molto cauto quando si tratta di commentare l'attualità. eventi o impegnarsi in previsioni.

Domanda dopo domanda, il programma di intelligenza artificiale ci ricorda costantemente che non può prevedere con certezza il futuro e nemmeno determinare le tendenze esatte per il 2024, il suo ultimo aggiornamento risale a gennaio 2022. Quindi è stato attento a non immaginare l'esito delle presidenziali elezioni che si terranno negli Stati Uniti a novembre o Per nominare i potenziali vincitori dei Giochi Olimpici di Parigi.

Nonostante le attente precauzioni, ChatGPT fa ancora alcune previsioni sulle Olimpiadi, sul 5G, sugli aerotaxi, sull'Eurovision e sulla crisi climatica. In questa intervista, Ospek e Rica Condivide la tua visione del futuro dei chatbot, salvandoti da ripetizioni sfortunate e altre lunghezze piuttosto ipnotiche.