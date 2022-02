USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (attualisé) – 31/01/2022 alle 14:54

(Actualisé avec contrats à terme sur indices et cours en avant-Bourse de Kellogg)

PARIGI, 31 gennaio (Reuters) – Principales valeurs à suivre lundi a Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indicis suggerent une ouverture en baisse de 0.3% pour le Dow Jones .DJI pour et de Standard 0.2% & Poor’s 500 SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est attendu en hausse d’environ 0.3%:

* TESLA TSLA.O – L’action prend 1,9% avant l’ouverture. Gli analisti del Credit Suisse valutano la recente baisse des valeurs de croissance rendono il titolo intéressant. L’intermédiaire relève sa raccomandazione à “surperformance” contre “neutre”.

* NETFLIX NFLX.O – L’action du spécialiste de la vidéo à la demande gagne 2,7% en avant-Bourse. Citigroup a relevé sa recommandation sur le title à “acheter” contre “neutre” avec un objectif de cours porté da 450 a 595 dollari.

* KELLOGG KN – Le titre du groupe agroalimentaire américain recule de 1,6% en avant-Bourse après l’abaissement de la recommandation de BMO a “performance en ligne avec le secteur” contre “surperformance” sur la valeur. L’intermédiaire justifie cet abaissement par une inflation élevée et des goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement.

* AMERICAN AIRLINES GROUP AAL.O , SOUTHWEST AIRLINES

LUV.N , UNITED AIRLINES UAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N – Plus de 1.400 vols aux Etats-Unis ont été annulés dimanche en raison de la tempête qui s’est abattue sur la côte Est du pays spécialis le FlightAware.com .

* SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT.N – Le groupe suédois de musique en streaming an annoncé dimanche plusieurs mesures face aux critiques lui reprochant de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation sur le COVID-19, dont’ lunmet podcast d aux auditeurs d’accéder à des informazioni di esperti sulla malattia. L’azione Spotify prend 1,5% en avant-Bourse.

* CITRIX SYSTEMS CTXS.O , société spécialisée dans l’informatique dématérialisée, an annoncé lundi qu’il allait être racheté par le fonds speculatif Elliott Management et Vista Equity Partners pour’ 16eurards de dollars5 milli .

* LXP INDUSTRIAL TRUST LXP.N – Le groupe spécialisé dans l’investissement immobilier an annoncé dimanche avoir reçu une marque d’interêt du fondi speculatif Land & Buildings Investment Management qui souhaite le racheter pour mills 4,5 dollari da 4,5 millis d ‘euro).

* INTEL INTC.O – L’opérateur de télécommunications britannique Vodafone VOD.L a annonce lundi son intention de travailler avec Intel et d’autres fabricants de semi-conducteurs pour mettre au point sa propria architettura de puces afinnov d’accélélé dans l’ OpenRAN, un réseau ouvert d’accès sans fil.

* AMAZON AMZN.O – Il gruppo di trasporto marittimo CMA CGM an annoncé lundi avoir signé une promesse d’acquisizione per prendre una partecipazione del 51% au capital de Colis Privé à l’issue d’une opération où HOPPS détiendrait 39% de la société française de livraison de colis et Amazon le solde.



nL8N2UB2U1



* BOEING BA.N – Le groupe irlandais de transport aérien Ryanair RYA.I , qui a accusé une perte nette sur les trois derniers mois de 2021, a déclaré lundi être “très loin” d’un accord avec Boeing en vue d’une éventuelle commande de dix avions 737.



nL8N2UB1J6



* GOLDMAN SACHS GS.N – La banca americana e l’annotazione avoir versé à son directeur général David Solomon une rémunération globale di 35 milioni di dollari (31,3 milioni di euro) al titolo del 2021 contre 17,5 milioni un più tôt.

* PFIZER PFE.N , BIONTECH BNTX.O – Le Qatar an autorisé dimanche le vaccin contre lo COVID-19 développé par les deux laboratoires chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

* BEYOND MEAT BYND.O – Barclays relève son conseil sur la valeur à “surpondérer” contre “sous-pondération”. L’azione Beyond Meat avanza del 4,4% in avant-Bourse.

(Redazione di Claude Chendjou, edizione di Blandine Hénault)

((Pour l’agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les change de recommandations, cliquer sur RCH/US ))